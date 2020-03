Adam Silver annonce que la saison NBA sera interrompue pendant au moins 30 jours

L’impact du coronavirus sur la saison NBA et sur le reste du monde du sport et du monde en général ne fait que commencer en Amérique du Nord. Moins de 24 heures après l’annonce par la NBA de suspendre la saison dans l’espoir de stopper la propagation du coronavirus, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a rejoint l’équipe Inside The NBA de TNT pour discuter de l’état de la ligue et de l’état du virus.

Lors de son apparition sur TNT, Silver a déclaré qu’il s’attend à ce que la suspension de la saison dure au moins 30 jours. Il a également déclaré que c’était une possibilité certaine que la saison soit annulée de façon définitive si la gravité de la situation l’exigeait. Charles Barkley, membre de l’équipage de la TNT, était sur l’appel mais n’était pas sur le plateau car on lui a dit de s’auto-mettre en quarantaine.

La saison NBA est dans les limbes et ce qui se passera ensuite se déroulera lentement. La NBA fait ce qu’elle peut pour limiter la propagation en suspendant sa saison dans une mesure sans précédent que le monde du sport n’a jamais vue.

.