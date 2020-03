Adam Silver annonce que la suspension de la NBA durera 30 jours

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, la première ligue sportive professionnelle des États-Unis, qui a décidé hier soir de suspendre temporairement la saison régulière en raison du coronavirus, a annoncé jeudi qu’elle durerait 30 jours.

13/03/2020 à 07:05

CET

EFE

Silver a assuré à travers la chaîne de télévision TNT, qu’il avait minutieusement évalué avec les 30 propriétaires des équipes les répercussions qui pouvaient survenir d’une prise de décision de cette ampleur, mais après le positif au COVID-19 du centre français du Jazz Rudy Gobert de l’Utah n’a pas hésité à le faire.

Maintenant, les propriétaires considèrent qu’une période de 30 jours pourrait être la plus appropriée car cela leur donnerait également le temps d’évaluer toutes les questions qui se posent sur l’avenir de la ligue.

Face à une situation où les choses se passent de façon fluide et changeante, la première recommandation faite aux équipes était que les joueurs puissent s’entraîner individuellement, mais que l’entraînement de groupe ne se fasse pas.

Les Houston Rockets ont confirmé ce soir à l’Agence EFE que par le biais d’une conférence téléphonique, tous les joueurs ont été informés qu’ils pouvaient faciliter volontairement le travail individuel dans les installations de l’équipe sans se contacter.

Le souci de la santé et de la sécurité des professionnels et de tous face à la pandémie de coronavirus a rapidement évolué et il y a une prise de conscience croissante de ce qui se passe.

En fait, l’action de la NBA a déjà permis de découvrir que le tireur All-Star Donovan Mitchell, le partenaire de Gobert, était également infecté par le coronavirus et était l’un des joueurs qui étaient prêts à jouer la nuit dernière contre le Thunder. Oklahoma City, le premier match suspendu.

Les deux joueurs ont confirmé les tests positifs sur leurs comptes Instagram respectifs et ont demandé la «responsabilité» de tout le monde concernant la pandémie de coronavirus.

“La vérité est que jusqu’à il y a quelques jours ou même jusqu’à hier, les experts ne savaient pas si, pour des raisons de santé publique, les terrains de la NBA devaient être sans spectateurs”, a déclaré Silver sur la rapidité avec laquelle les choses ont changé.

Silver a noté que le consensus était que les personnes de plus de 70 ans ayant une condition médicale sous-jacente ou un système immunitaire faible ne devraient pas assister aux camps, mais c’était toujours un sujet ouvert.

“Nous avons pris cette décision de suspendre la saison, car je savais que j’avais profité de plusieurs heures de réunions ce jour-là avec des représentants de chaque équipe sur le sujet”, a ajouté Silver. “A cette époque, nous savions tous que nous allions nous donner le temps de bien faire les choses.”

Silver a également été en pourparlers avec Michele Roberts, directrice exécutive de la National Basketball Players Association, et la base de Thunder Chris Paul, président du syndicat des joueurs, pour les informer de tout cela.

Silver a reconnu que maintenant, il s’agit de raccourcir le temps de suspension autant que possible, mais toujours en termes de connaissance parfaite de tout ce qui se passe.

“Et en ce moment, nous n’en savons pas assez pour être plus précis que cela. Mais nous voulions donner des instructions à nos joueurs, équipes et fans pour que cela prenne au moins un mois”, a réitéré Silver.

Le commissaire a été sincère lorsqu’il a déclaré qu’il ne pourrait pas répondre si une sorte de protocole pouvait être établi pour le retour de la compétition, avec et sans fans dans les tribunes.

“Je pense que l’objectif et ce qui est logique n’est de compromettre la sécurité de personne et en ce sens, franchement, il est trop tôt pour le savoir”, a déclaré Silver, qui a reçu un large soutien de l’intérieur et de l’extérieur de la ligue pour sa valence. et décision de suspendre le concours.

Sa décision a conduit la chaîne, le reste des ligues professionnelles, le baseball professionnel des ligues majeures, la Professional Soccer League (MLS) des États-Unis et la Ice Hockey League (NHL) à décider jeudi de la suspension également pour au moins un mois de toutes les compétitions.

Ce soir également, dans une lettre aux fans de la NBA, Silver a précisé que la ligue avait l’intention de reprendre la saison, mais “si elle est sans danger pour tous les intéressés”.

L’autre travail important que Silver a assuré que son équipe effectue est de maintenir une coordination permanente avec toutes les autorités et tous les experts qui peuvent aider à surmonter la crise.

“Entre-temps, nous continuerons de coordonner nos efforts avec des experts en maladies infectieuses et en santé publique ainsi qu’avec des représentants du gouvernement pour déterminer des protocoles sûrs qui nous permettront de reprendre la compétition”, a écrit Silver.

Le commissaire a déclaré que personne qui avait acheté des billets à l’avance n’aurait autant de mal à assister au match qu’il était reporté ou s’il n’était pas possible de restituer son argent.

“Cela reste une situation compliquée et en évolution rapide qui nous rappelle que nous faisons tous partie d’une société plus large avec la responsabilité de prendre soin les uns des autres”, a écrit Silver. “C’est ce que la NBA continuera de faire par-dessus tout.”

La NBA a tenu deux réunions plénières du conseil d’administration mercredi et jeudi.

.