Adam Silver dit que la NBA tentera à nouveau de jouer au basket

Cela fait officiellement une semaine que la NBA a été suspendue en raison de l’épidémie de COVID-19 et le premier joueur, le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert, a été testé positif pour le coronavirus. Au cours de la dernière semaine, nous avons vu des informations selon lesquelles la NBA pourrait ne pas revenir avant juin, ce qui est un problème pour de nombreux fans du monde entier.

À la fin de la journée, le commissaire Adam Silver a pris la bonne décision en suspendant le jeu car la santé et la sécurité publiques sont la priorité absolue dans le monde. Il a rejoint Rachel Nichols sur Sportscenter pour faire le point sur la situation actuelle.

Je regarde trois choses différentes ici: quand pouvons-nous redémarrer et fonctionner comme nous l’avons connu. 19 000 fans dans les bâtiments? La deuxième option est la suivante: devrions-nous envisager de redémarrer sans ventilateur et qu’est-ce que cela signifierait? Parce que sans doute, si vous aviez un groupe de joueurs et de personnel autour d’eux et que vous pouviez les tester et suivre un protocole, les responsables de la santé des médecins pourraient dire qu’il est sûr de jouer.

Le plus gros point à retenir de l’interview de Silver avec Nichols est sa promesse de continuer à essayer de ramener le basket-ball. Lui et le Conseil des gouverneurs de la ligue ont été en communication constante avec les responsables de la santé alors qu’ils tentent de savoir quand la ligue peut revenir.

Nous allons essayer tous les moyens possibles pour rejouer au basket. Je dirais que la sécurité et la santé de nos joueurs et de nos fans sont les premières, c’est pourquoi je ne veux pas spéculer plus que cela. Ce sera la condition sur laquelle nous pourrons jouer lorsque les responsables de la santé publique nous donneront leur accord.

L’espoir est que la ligue puisse revenir et terminer la saison 2019-2020, puis ils pourront déterminer quelle sera la prochaine étape pour 2020-2021, mais ils ne reviendront pas tant que les choses ne seront pas jugées sûres. La plus grande chose que nous pouvons tous faire est la mise en quarantaine automatique et espérons que tout ira mieux bientôt.

