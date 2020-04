Adam Silver dit que la NBL n’a pas été un facteur dans les changements de la NBA G League

Les changements massifs et radicaux de la NBA sur la G League annoncés la semaine dernière sont allés de pair avec l’annonce qu’une paire de meilleurs espoirs du secondaire, Jalen Green et Isaiah Todd, rejoindraient la ligue de développement. La paire dirigerait une équipe nouvellement créée en Californie et ferait la une d’un nouveau programme qui permettrait à chacun de gagner 500 000 $ avec de nombreuses autres incitations.

La plupart ont supposé que cette décision était venue en réponse aux espoirs de LaMelo Ball et RJ Hampton qui avaient choisi de faire valoir leurs talents dans la NBL australienne dans le cadre du programme Next Stars l’année dernière. Le président de la Ligue G, Shareef Abdur-Rahim, l’a dit dans une interview à Adrian Wojnarowski après l’annonce des changements.

Mais Adam Silver n’a pas été aussi rapide à signaler cela que la cause du changement. Dans une interview avec des journalistes sur les changements, Silver a abattu l’idée que le programme Next Stars avait forcé la main de la NBA.

“Franchement, cela n’a pas été un facteur en ce qui concerne la signature de ces deux jeunes joueurs (Green et Todd) dans la Ligue G. Pour nous, nous connaissons ces joueurs – il y a de fortes chances qu’ils entrent dans la NBA. Nous avons vu cela comme une opportunité de travailler directement sur leur développement en tant que futurs joueurs de la NBA. »

Il s’agit d’une situation où plusieurs choses peuvent être vraies. C’est formidable pour la NBA d’offrir aux prospects une alternative à la route du basket-ball collégial. C’est également formidable pour la ligue de mettre la main sur les perspectives plus tôt, au sens figuré et au sens littéral, et de les faire s’adapter à la vie d’athlète professionnel. La ligue négocie également avec le syndicat des joueurs et la NCAA sur l’élimination de la règle du one-and-done depuis plusieurs années et cette décision constitue une étape vers ce processus.

Mais il est également vrai que Ball et Hampton ont eu au moins un certain impact sur les changements de la Ligue G par la NBA. Que ce soit directement ou indirectement, voir deux meilleures perspectives repousser non seulement la NCAA mais les options Select Contract, qui étaient beaucoup moins lucratives que les 500 000 $ que Green et Todd devraient gagner, de la G League a certainement servi de révélateur que le G La ligue n’était pas une alternative viable.

La NBA aurait-elle apporté les changements indépendamment de la décision de Ball et Hampton? C’est difficile à dire. La NBA a été l’une des ligues les plus progressistes de ces dernières années et décennies et aurait probablement continué à chercher des moyens de rendre la G League plus lucrative. Mais le programme Next Stars a forcé la NBA à effectuer ces changements plus rapidement.

Le résultat est une alternative pour les prospects qui leur permet de gagner un salaire, de s’améliorer au basket-ball et de ne pas être obligés de suivre une voie universitaire qui ne leur convient pas ou ne convient pas à leurs besoins.

