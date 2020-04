Adam Silver et Mark Cuban, sur le comité consultatif de Trump

Donald Trump Il a l’une de ses priorités gouvernementales en ce qui concerne le coronavirus, retrouver le plus rapidement possible la normalité dans les compétitions sportives du pays, en raison de l’importance au niveau identitaire et culturel qu’ils ont aux États-Unis. Pour cela, il a annoncé lors de sa comparution devant la presse qu’il va s’entourer d’un panel d’experts pour planifier la transition vers la normalité et établir tous les détails de la reprise concurrentielle. Adam Silver et Mark Cuban Ce sont les représentants de la NBA dans ce panel, qui compte des dirigeants des autres sports les plus populaires du pays.

Le président Trump: “Nous devons reprendre nos sports. Je suis fatigué de regarder des matchs de baseball qui ont 14 ans.” pic.twitter.com/FSUKLHI5U0

– The Hill (@thehill) 14 avril 2020

