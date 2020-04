Adam Silver marque la date à laquelle il sera décidé de mettre fin à la NBA ou non

La NBA Il mène un véritable exercice de transparence et de communication lors de cette crise des coronavirus. Adam Silver Il apparaît presque quotidiennement pour communiquer les nouvelles qui se déroulent au sein de la ligue, avec des négociations importantes tenues sur divers aspects. Parmi tous, on se distingue: Quand saurons-nous si la compétition est terminée ou non et, si oui, comment cela se fera-t-il? Eh bien, le haut honcho de la NBA a déjà clairement indiqué que ne sera pas connu avant le 1er mai et cela dépendra de la façon dont la pandémie passera au cours du mois d’avril pour faire une déclaration officielle ce jour-là ou la reporter encore plus loin.

“Nous devons accepter que nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision pour le moment ou à court terme. Tout change rapidement, la maladie s’attaque à la violence dans notre pays maintenant et c’est pourquoi j’ai voulu rassurer tout le monde, en précisant que nous n’envisageons pas la possibilité de prendre décisions avant 1 mai. Cela ne signifie pas que nous arrêtons de travailler. Jour après jour, nous tenons des réunions avec des sponsors, des équipes et des joueurs pour établir les différents scénarios que nous pouvons aborder, mais il est trop tôt pour pouvoir prévoir quand il sera possible de retourner sur le terrain “, a expliqué un Silver prudent et avec aplomb. .

Et est-ce que la capacité de coronavirus faire tout changer en quelques jours semble incompatible avec la fermeté des décisions. “En moins d’un mois, tout a beaucoup changé, cela n’a rien à voir avec la situation actuelle que nous avions lorsque nous avons arrêté la ligue. Nous pensions que ce serait une question de quelques semaines parce que nous ne comprenions pas l’ampleur de cette pandémie. Pour le moment je n’ai pas Je ne sais pas quand concourir à nouveau parce que le virus progresse très rapidement. Dans un monde parfait, nous reviendrions au printemps et nous pourrions terminer la saison régulière et les séries éliminatoires, mais nous ne savons rien “, a-t-il expliqué, confirmant que la possibilité de terminer est sur la table. en un seul lieu.

04/03/2020 12:04

Dans un article de Sports Illustrated, il est supposé que la seule option pour terminer la saison est dans un seul endroit à quelques matchs.

“Oui, nous avons envisagé cette option et en fait nous avons discuté avec plusieurs villes pour connaître sa disponibilité. Nous connaissons l’importance du sport dans la société américaine, ils nous manquent tous beaucoup, mais il est temps de prioriser la sécurité et la santé” a déclaré un Adam Silver qu’il a un scrutin important dans les semaines à venir et qu’avec cette déclaration il entend gagner du temps et calmer les eaux face à ses négociations et à la prospection dans différents scénarios.

