Adam Silver ne s’attend pas à prendre de décision sur la saison 2019-20 NBA avant au moins mai

Alors que le pays tout entier continue de faire face à une pandémie massive, la NBA et le commissaire Adam Silver continuent de lutter avec la possibilité de pouvoir redémarrer la saison 2019-2020.

Les équipes avaient encore entre 15 et 20 matchs en saison régulière au moment du report, un certain nombre se battant toujours pour les éliminatoires de la NBA 2020.

Différentes possibilités se sont répandues au cours des dernières semaines. L’un des rapports précédents suggérait que la ligue espérait jouer un nombre raccourci de matchs en saison régulière avant de passer aux éliminatoires, tandis que des rumeurs récentes suggèrent que la ligue est pessimiste à l’idée qu’elle sera en mesure de revenir et espère annuler le reste de la saison. .

Le résultat final restera inconnu pour le moment et le restera pendant un certain temps. Silver a récemment évoqué la possibilité d’un retour de la NBA et a déclaré qu’ils ne pourront prendre aucune décision avant au moins le mois de mai, selon Tim Bontemps d’ESPN:

“Essentiellement, ce que j’ai dit à mes parents au cours de la semaine dernière, c’est que nous devrions simplement accepter qu’au moins pour le mois d’avril, nous ne serons pas en mesure de prendre des décisions”, a déclaré Silver lors d’une interview avec Ernie Johnson de TNT. diffusé sur la page Twitter de la NBA. “Je ne pense pas que cela signifie nécessairement que, le 1er mai, nous serons [in that position], mais au moins je le sais juste pour calmer un peu tout le monde. »

Silver est allé plus loin, affirmant qu’ils n’avaient pas de meilleure idée du moment où un retour pourrait avoir lieu que lors de la fermeture initiale de la ligue:

“La réponse courte est non”, a déclaré Silver, lorsqu’on lui a demandé s’il avait une meilleure idée du moment où la ligue sera en mesure de revenir que lors de sa fermeture. “Et, chose intéressante, je pense que si vous et moi le 12 mars on vous avait posé la même question, nous aurions tous les deux dit: ‘Il est difficile d’imaginer que plus de trois semaines plus tard, nous n’aurions pas une meilleure compréhension de où nous sommes.’

Il y a tellement de choses à régler pour que la saison reprenne. En mai, les séries éliminatoires battront leur plein et, une fois terminées en juin, le repêchage de la NBA ne tarde pas à être suivi par le libre arbitre. Tout devrait être reprogrammé pour que la saison reprenne et avec la quantité de travail qu’il faudrait y consacrer, il est impossible de savoir si un retour est possible quand personne ne sait quand le monde sera de retour. Ordinaire.

L’argent et la NBA épuiseront toutes les options pour s’assurer que la saison est terminée et que Las Vegas serait à l’étude – ce avec quoi Jared Dudley est d’accord.

Mais à ce stade, cela leur échappe jusqu’à nouvel ordre.