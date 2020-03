Adam Silver pesant l’option d’un jeu de bienfaisance unique pendant l’arrêt du coronavirus

Adam Silver et la NBA ont travaillé rapidement pour suspendre la saison 2019-2020 après que Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus.

Alors que le déménagement était hautement nécessaire et universellement loué, il y a un certain tribut mental que la vie sans sport a pris sur les fans.

Silver espérait que la NBA pourrait reprendre après 30 jours, mais en raison de l’augmentation des résultats positifs dans la ligue – ainsi que de la préoccupation internationale croissante – ce hiatus pourrait durer jusqu’en juin ou même plus tard. Passer plusieurs mois sans sport semble inimaginable pour les fans, ce qui ne peut que signifier que les joueurs ressentent encore plus les effets.

Pour cette raison, Silver et son équipe ont envisagé l’option d’un jeu de bienfaisance ponctuel comprenant des joueurs qui sont tous en bonne santé et ont subi une sorte de quarantaine, selon Tim Bontemps d’ESPN:

«Une troisième option que nous examinons actuellement… l’impact sur la psyché nationale de l’absence de programmation sportive à la télévision. Et l’une des choses dont nous avons parlé est, y a-t-il des conditions dans lesquelles un groupe de joueurs pourrait concourir – peut-être pour une collecte de fonds géante ou tout simplement pour le bien collectif des gens – où vous prenez un sous-ensemble de joueurs et, est existe-t-il un protocole où ils peuvent être testés et mis en quarantaine et isolés d’une manière ou d’une autre, et ils pourraient rivaliser les uns contre les autres? »

Silver a cité le besoin de divertissement pour les fans lorsqu’ils sont coincés à la maison, d’autant plus qu’il n’y a presque rien pour les distraire de la situation actuelle:

«Parce que les gens sont coincés à la maison et je pense qu’ils ont besoin d’un détournement. Ils doivent être divertis. “

La ligue a déjà pris des mesures pour aider les fans pendant cette période. Ils ont rendu le NBA League Pass entièrement gratuit jusqu’au 22 avril, qui abrite un certain nombre de jeux de cette saison ainsi que des jeux classiques du passé. Cela devrait donner aux gens une sorte d’épanouissement du basket-ball pendant cette crise.

Maintenant, la NBA a le temps de comprendre comment ils vont procéder. S’ils obtiennent l’accord des responsables de la santé publique, leur objectif est de faire redémarrer la ligue dès que possible. S’ils ne le peuvent pas, un jeu de charité peut être la voie à suivre.