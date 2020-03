Adam Silver révèle pourquoi une «année perdue» nuit aux joueurs

Au-delà de la possibilité de perdre de l’argent, le commissaire de la NBA, Adam Silver, dit qu’il y a d’autres risques pour les joueurs de la NBA si la saison ne reprend pas.

Silver dit que le processus de vieillissement est quelque chose que les joueurs de la NBA ne peuvent pas battre. Comme on dit, Father Time est invaincu:

“J’ai entendu beaucoup de nos joueurs … ils deviennent fous, ils veulent jouer, ils veulent participer”, a déclaré Silver à Rachel Nichols d’ESPN.

“Les joueurs comme vous le savez, je veux dire, contrairement à beaucoup d’entre nous dans nos positions, nous pouvons simplement revenir à ce que nous faisions, mais chaque joueur se bat contre quelque chose qui est impossible à gagner, et c’est le processus de vieillissement. Donc, une année perdue ou une partie perdue d’une saison dans leur carrière est très différente des autres, nous allons donc essayer par tous les moyens de jouer au basket à nouveau, mais je dis que la sécurité et la santé de nos joueurs sont d’abord, et nos fans, c’est pourquoi je ne veux pas spéculer davantage à ce sujet. »

La superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, a 35 ans. Il a raté les séries éliminatoires la saison dernière, mais avait les Lakers au sommet du classement de la Conférence de l’Ouest cette saison.

James ne serait qu’un joueur gravement touché par une saison perdue. Le quadruple joueur par excellence de la NBA et triple champion a déjà tant de kilomètres sur le corps. LeBron ne sait pas combien d’années il lui reste d’élite. Ce serait une honte pour sa campagne stellaire de se perdre à cause du coronavirus.

La même chose peut être dite pour chaque concurrent NBA. Voici pour espérer que la saison NBA reprendra en été et que les joueurs pourront jouer au jeu qu’ils aiment et que les travailleurs de l’aréna récupèrent également leur emploi.