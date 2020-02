Adam Silver voit un tournoi en saison, des éliminatoires probables

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a été l’une des personnalités les plus recherchées lors des festivités All-Star de ce week-end. Les médias ont pu rattraper le honcho en chef de 57 ans lors de sa conférence de presse du week-end des étoiles, et il est intéressant de noter que l’un des points les plus discutés à l’ordre du jour était les changements majeurs que Silver espère mettre en œuvre dans le format de saison de la ligue.

Selon le commissaire, ils sont toujours en train de hacher les détails de ces changements potentiels, mais à ce stade, il croit fermement que ce ne sera qu’une question de temps avant qu’ils ne se concrétisent.

“Ce que nous faisons maintenant, c’est d’avoir d’autres conversations avec les joueurs, l’association des joueurs, nos équipes et les partenaires médiatiques, et de dire:” Quels sont les changements appropriés que nous devrions apporter? “”, A déclaré Silver via John Chick de theScore. . «Je crois fermement que nous allons nous retrouver avec une sorte de tournoi de saison et un tournoi de play-in.»

Silver a ensuite admis qu’il avait peut-être pris un peu d’avance sur lui-même en essayant de mettre en œuvre ces révisions importantes trop tôt. Néanmoins, sa conviction reste ferme dans le fait que le reste de la ligue se manifestera plus tôt que tard.

«J’ai peut-être été un peu naïf en pensant que pour le 75e anniversaire, nous pourrions dire« faisons tous ces changements »… Le sentiment de pratiquement tous les groupes à qui j’ai parlé est que ce sont des changements importants, nous devons les examiner pleinement et délibérer mais quand vient le temps de les faire, nous devons les faire », a-t-il dit.

Les changements menés par Silver auront un impact énorme sur la façon dont les équipes aborderont la saison. Cela nécessitera de nombreux ajustements non seulement de la part des équipes, mais plus important encore, des joueurs également. Si tout se passe comme prévu, cependant, nous devrions tous nous retrouver avec une NBA bien améliorée dans les prochaines années.