Agence gratuite WNBA 2020: les équipes peuvent-elles cesser de me posséder en ligne

La WNBA est à la fin de sa période d’agence libre la plus dramatique de l’histoire de la ligue, et bien qu’il n’y ait pas de basket-ball joué en Amérique, je continue à être trempé par les comptes de médias sociaux des équipes.

Écoutez, j’ai fait une chose. Une chose importante. Quelque chose que les médias font dans tous les autres sports. J’ai donné une note à chacune des 12 équipes de la ligue pour leur performance en agence libre. Le poste est ici. J’étais sacrément excité de le faire aussi.

J’entre dans ma cinquième année de couverture de la WNBA, et c’est la première fois que l’agence gratuite garantit ce type de couverture. C’est parce que la ligue et ses joueurs viennent de signer une nouvelle convention collective en janvier qui, entre autres avantages financiers et vie, a ouvert la voie à une agence libre réellement occupée. En deux semaines, cinq joueurs all-star ont déplacé des équipes et plusieurs autres joueurs ont été braconnés. Cet hiver était vraiment amusant!

Je continue de me faire trébucher sur Internet.

Je pense que mes notes étaient justes dans la mesure où elles étaient dures lorsqu’elles devaient l’être et complémentaires lorsqu’elles étaient méritées. Les équipes de la WNBA n’étaient clairement pas d’accord.

Le Chicago Sky (B-) a mémorisé ma note. Je suis à peu près sûr que le Phoenix Mercury (B) m’a sous-tweeté, même s’ils prétendent que non. Et les Las Vegas Aces (C +) m’ont creusé une tombe, ont arraché mon âme de mon diaphragme, ont remis mon âme dans mon corps et m’ont ensuite donné un coup de pied au cœur de la Terre.

Plus de.

Et plus.

Et plus.

Encore.

Les mèmes ont été amusants comme l’enfer, et un grand moment pour les fans de la WNBA au détriment de ma propre dignité. Mais encore plus grand que les blagues, cette période de controverse indique que la ligue franchit une nouvelle étape.

Pour la première fois de ma carrière, j’ai écrit qu’une équipe avait donné un mauvais contrat. J’ai également pu critiquer les équipes pour leur incapacité à garder un joueur vedette, ou les féliciter d’avoir pris des décisions commerciales intelligentes. Avec un plafond salarial élevé, des salaires accrus et une plus grande liberté de mouvement, la WNBA prend des mesures pour devenir la machine à théâtre toute l’année de sa société sœur, la NBA. Les directeurs généraux de la WNBA doivent réfléchir davantage à leur avenir, les agents doivent travailler plus dur pour garantir de l’argent à leurs clients et les médias doivent analyser les mouvements quotidiens de la ligue sous un angle différent.

Ce n’est probablement que le début de la phase de devenir complètement propriétaire en public de ma carrière, mais ça va. La WNBA grandit enfin.