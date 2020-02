Agenda All-Star Weekend 2020 de Moore: réflexions sur Kobe, Zion, Picks & More

CHICAGO, IL – Des hauts et des bas.

C’est l’histoire de NBA All-Star Weekend. Le premier événement de la ligue en cours de saison est souvent considéré comme un baromètre de l’évolution des choses. Dans une saison où tant de choses se sont apparemment retournées contre l’élan de la ligue, le All-Star Weekend à Chicago a semblé être le reflet de ces luttes en cours et la promesse de ce qui nous attend, à la fois. Chaque échec était empreint d’optimisme et chaque succès était teinté de déception.

Quelques réflexions dispersées du week-end sombre mais plein d’espoir de la NBA…

Kobe est partout

Dimanche marque la grande finale des hommages à Bryant, avec le commissaire Adam Silver annonçant samedi que le prix MVP All-Star serait renommé d’après la légende de feu Laker.

Mais du panneau d’affichage géant du centre-ville faisant la promotion du fonds «Mamba On Three», aux remarques d’ouverture de Silver, à regarder un fils prendre des photos de son père avec un maillot et des chaussures de l’un des week-ends All-Star de Bryant lors de l’événement Crossover, l’ombre de Bryant planait sur tout.

Après la semaine tragique et surexcitée qui a suivi la mort de Bryant et de sa fille, Gigi, il y a trois semaines, il y avait eu le sentiment que la ligue entamait le processus douloureux de passer à autre chose. La semaine dernière a surtout été consacrée aux matchs, à l’incroyable jeune talent, à la lente montée en puissance vers les éliminatoires.

Mais la récence de la mort de Bryant nécessite un hommage approprié. Et l’énormité de cela signifie que tenter de glisser ces moments dans la pompe et l’apparat bourrés de sponsors rend les transitions difficiles.

Pau Gasol s’est entretenu avec la foule avant le Rising Stars Challenge. Luttant à travers ses émotions, il a dit que Bryant aurait voulu que nous profitions du week-end. Gasol connaissait Bryant mieux que jamais, l’appelant son grand frère.

Et pourtant, “Kobe aurait voulu que nous apprécions les étoiles montantes”, je me sentais juste … off. Au cours de sa carrière, Bryant a pris l’habitude de posséder All-Star Weekend, remportant le titre de MVP à quatre reprises. Mais ces jours-ci, une grande partie du week-end est, selon les joueurs, consacrée au plaisir, au repos et à la relaxation – et rien de tout cela n’incarne l’impact de Bryant sur le jeu.

Renommer le prix après Bryant a un certain sens, non seulement pour ses victoires dans le jeu, mais aussi pour le simple fait qu’essayer de gagner quand personne d’autre n’est plus proche de l’éthique de Bryant qu’autre chose.

Dimanche sera une autre expérience douloureuse et émotionnelle pour les joueurs et les fans parmi les hommages à Bryant. Le seul véritable moment pour fournir la catharsis et la fermeture peut venir sous la forme du mémorial public qui aura lieu au Staples Center le 24 février.

La ligue a dû honorer Bryant et a fait de son mieux, étant donné le choc encore réverbérant de son décès. Héritage compliqué et tout, Kobe représente une perte de communauté de basket-ball si massive que les tentatives pour placer son ombre dans des boîtes soignées et bien rangées sont aussi difficiles que pour le défendre sur le terrain.

Félicitations à LeBron James pour avoir refusé de répondre à des questions sur Bryant lors de sa disponibilité All-Star. James est peut-être le joueur le plus efficace de l’histoire de la ligue pour contrôler son propre message et son récit, et la conscience et la confiance qu’il a manifestées en rejetant les efforts pour lui demander un moment d’émotion bon marché au cirque de la journée des médias All-Star étaient un répit bienvenu.

James est prêt à diffuser des messages positifs dans de tels moments et essaie de communiquer les choses qu’il veut diffuser dans le monde entier. En 2012, après sa défaite amère en finale de la NBA, il a encore poussé son message “Kid from Akron”, et ceux-là ne se sentent pas à leur place.

Mais Bryant était apparemment devenu un ami proche de James, et les deux avaient partagé une relation qui est rare: la compréhension directe de ce que cela signifie et prend pour être une légende dans le sport. La décision de James de ne pas glisser une citation sur la dureté de la mort de Bryant pour lui entre des membres des médias internationaux désespérés le suppliant de dire bonjour à ses fans dans leur pays d’origine, ou de lui demander ce qu’il avait pour le dîner la nuit dernière, était un rare moment de raison au milieu de la folie de l’événement.

Les étoiles pour la première fois sont le meilleur type d’étoiles

Je suis toujours attirée par les All-Stars pour la première fois. Les gars qui l’ont fait 10 fois ne font que passer en revue les motions. Même certains gars de leur deuxième ou troisième année sont modérés car ils cherchent à échapper à leurs demandes des médias et des sponsors.

Mais il y a aussi les débutants. Des gars comme Donovan Mitchell, qui est tellement excité d’être ici. Pour des gars comme Mitchell, ce moment concerne la réalisation d’un rêve de toute une vie.

Bien qu’elle se soit affrontée nuit après nuit face à ses compatriotes, cette expérience inspire toujours la crainte des joueurs qui sont là pour la première fois. J’ai surpris Mitchell en train de crier Kyle Lowry en passant, puis en prenant une seconde pour me prélasser dans le fait que c’était sa vraie vie.

Joel Embiid a été Ringmaster du Cirque des Médias

La disponibilité des médias est un zoo de cirque, une horde de médias post-apocalyptique mélangée à des influenceurs mutants des médias sociaux, des membres des médias internationaux sans scrupules à propos de quoi que ce soit, et des auteurs de battements grisonnants aspirant au calme doux d’un tournage sur route à Milwaukee. La décision de la ligue de (bien sûr) monétiser l’événement en vendant des billets aux fans dans les tribunes ne fait que le rendre plus fou. Mais ce n’est pas une critique. Si vous voulez faire du journalisme sérieux, allez ailleurs. C’est un événement amusant pour les questions stupides, et tout le monde fait de son mieux.

Cela dit, l’un des moments forts du week-end a été le moment où Joel Embiid a été placé sur le Jumbotron lors de sa rencontre avec les médias, pour commencer à parler (ne pas) aller dans les clubs de strip-tease alors que les oreilles se dressaient et les têtes se secouaient.

Pour en savoir plus sur la disponibilité, consultez mon exploration avec World Wide Wob de ce que les NBA All-Stars adorent chez Haters.

Chicago a gagné, les Bulls… pas tellement

Chicago est une si grande ville de basket-ball. Ce fut un gros repas pour moi ce week-end: voir à quel point tout le monde était excité ici. La ligue s’est débarrassée de l’événement NBA Jam plus gimmicky en faveur d’une installation plus petite appelée Crossover cette année. Il y avait un pop-a-shot virtuel, des interviews avec des joueurs actuels et anciens, et, bien sûr, des stands de partenaires et de fournisseurs. (Obtenez cet argent, NBA!) Mais il y avait aussi des installations artistiques, comme une collection de têtes de taureaux, un logo de la Chicago, peint par des graffeurs locaux. Et il y avait aussi une installation médiatique produite par James Harden qui se concentrait sur la marche d’entrée vers une arène. Et une installation au ralenti en noir et blanc axée sur le slam dunk. Parfois, il se sentait puissant et résonnant, ce qui est rare. C’est l’installation la plus cool que j’ai jamais vue lors d’un week-end NBA All-Star.

Les Bulls sont déçus par le fil de la grandeur de la ville de Chicago en tant que ville de basket-ball. Ils n’ont pas d’étoiles, et l’équipe risque de rater à nouveau les séries éliminatoires. Le gardien des Bulls, Zach LaVine, a refusé le concours de dunk par dépit de ne pas avoir été sélectionné sur une étoile, puis il a été éliminé au premier tour du concours de 3 points. J’y travaille depuis un certain temps, mais cela continue de m’étonner que la ligue ait ressenti le besoin d’interférer avec les Sixers pendant le processus, tandis que Jerry Reinsdorf et James Dolan gardent deux de ses franchises les plus populaires sur le grand marché liées à les stands de la ligue par la gravité de leurs échecs à Chicago et à New York, respectivement.

Je vous épargnerai le rédacteur sportif cliché se plaignant de la météo; il fait froid à Chicago, et c’est ce qui se passe, comme c’est le cas dans la plupart des autres régions du pays. La plupart d’entre nous dans les médias le comprennent, et les plaintes portent davantage sur le fait de trouver de l’humour dans l’expérience partagée que sur une véritable frustration face à l’air glacial qui sort du lac.

Je n’étais pas au week-end All-Star à Toronto, qui reste le “All-Star le plus froid de tous les temps” par la plupart des comptes, mais Chicago n’a même pas battu New York il y a quelques années, quand j’avais l’impression de vivre The Day Après-demain.

La seule raison pour laquelle cela est important est le reflet du ton général. C’est un week-end pour les fêtes et les célébrations, mais il est difficile d’avoir cet esprit quand on est groupé à tout moment et que l’on ne cesse de mendier pour que le covoiturage part dans le coin pour sortir du froid.

En fin de compte, la météo n’a empêché aucun événement, même si elle a résolument cimenté la conviction des médias (y compris celle de ce journaliste) que la ligue ferait bien de tenir ses festivités dans les villes par temps chaud. Si vous me demandez, je dirais de le mettre à la Nouvelle-Orléans chaque année. Il a la capacité hôtelière, la facilité de transport, la représentation culturelle et le climat pour accueillir les paramètres de la ligue. Je n’ai jamais entendu personne dire qu’ils avaient passé un mauvais moment à la Nouvelle-Orléans au All-Star.

L’étoile de Zion Williamson s’est levée

Vendredi soir, les Étoiles montantes étaient les meilleures que je connaisse en personne. J’étais à la maison pour le duel légendaire Kyrie Irving-Brandon Knight il y a quelques années, mais cela a apporté beaucoup plus de moments: Ja Morant lançant des lobs à Zion Williamson. Luka Doncic arrivant de la moitié de terrain après avoir poussé Trae Young. Williamson plie le but – pas la jante, tout le but.

Il y a quelque chose de différent dans la récolte actuelle de jeunes de la NBA, à la fois l’année dernière et cette année. Il n’y a pas de LeBron James, mais il y a des légendes futures légitimes dans ce groupe qui vont se battre pour la prochaine décennie.

Le concours Dunk était épique

Le All-Star Saturday Night a également été l’un des meilleurs que j’ai vus. Le souvenir durable sera de la façon dont Aaron Gordon a été volé dans le concours de dunk, potentiellement par un vote de travers de Dwyane Wade. Gordon était visiblement énervé après l’événement, disant “c’est un tour” pour lui de nouveau en compétition après avoir échoué deux fois.

Mais il a perdu contre l’un des meilleurs dunkers de LaVine en 2016, puis contre une performance spectaculaire de Derrick Jones Jr. cette année. La chose la plus impressionnante pour moi à propos de la performance de Jones Jr. était qu’il a réussi presque tous les dunk du premier coup. Nous ne donnons toujours pas assez de crédit pour effectuer des mouvements comme celui-ci sans avoir à y aller plusieurs fois. Jones était spectaculaire, et sa confiture de tornade entre 360 ​​° «East Bay Funk Dunk» entre les jambes est l’une des meilleures que j’ai vues. Gordon était également spectaculaire et aurait peut-être mérité de gagner. Si Shaquille O’Neal ne sort pas et s’enfuit au-dessus de Shaq au lieu d’essayer de survoler Tacko Fall de 7 pieds 5 pouces, il aurait peut-être gagné tout de suite.

Mais Jones Jr. était génial, et ce n’est pas comme si nous oublions soudainement que Gordon est peut-être le meilleur dunker de sa génération, bien qu’il n’ait pas de trophée à présenter.

Buddy Hield n’était pas le seul à avoir remporté le concours en 3 points

Le concours de 3 points continue d’être génial, manquant même la puissance des étoiles cette année. Et ceux d’entre nous qui vous ont dit que Hield devrait être le jeu devraient se sentir très bien à ce sujet. Je suis juste fou d’avoir une cote de 6-1 au lieu du 7-1 que certains livres de sport offraient.

Note latérale: J’ai regardé le concours de 3 points avec Wob. Si jamais vous avez la chance de regarder All-Star Weekend avec lui, je le recommande vivement. Regarder avec lui a été l’expérience All-Star la plus agréable que j’ai eu en 12 ans de consommation professionnelle de l’événement. C’est encore mieux si vous avez misé sur le gars en finale à 3 points qui affronte son choix.

À propos du concours de compétences…

La Compétition Compétences doit être remaniée ou supprimée. En fait, je pense qu’il est temps de ramener Shooting Stars. C’était une compétition amusante qui comprenait des légendes et la WNBA. Ramenez ça.

WNBA?

La NBA a bâclé l’inclusion de la WNBA, qui avait une visibilité presque nulle. L’événement Team USA n’était même pas répertorié dans les bulletins des médias. La WNBA gagne en popularité, a de vraies stars, vient d’avoir une période d’agence libre sauvage, a des personnalités commercialisables et bourdonne sur les médias sociaux. La NBA a trop laissé sa ligue sœur passer entre les mailles du filet cette année.

Conversations avec les dirigeants

Les dirigeants de la NBA sont de plus en plus difficiles à trouver pendant le week-end All-Star, qui a maintenant été déplacé après la date limite du commerce.

Mais parmi ceux à qui j’ai eu la chance de parler, plusieurs choses ont souvent été répétées:

Il ne semble pas qu’il y ait une équipe imbattable, mais tout le monde a les yeux rivés sur les Clippers pour combler cette lacune.

Il y a de la confiance dans les Grizzlies qui tiennent les Blazers pour la huitième tête de série dans l’Ouest à la suite de la blessure de Damian Lillard, mais les Pélicans ont également un vrai coup.

Personne à l’Est n’a vraiment peur des Bucks, mais personne ne veut s’en prendre à eux non plus.

Le ralentissement du plafond salarial ne devrait pas entraver les plans d’été de quiconque.

Conférence de presse d’Adam Silver

Silver a donné une conférence de presse en sourdine. Par exemple, Silver associe généralement ses réponses à des informations significatives dans le discours de l’entreprise, mais en plus de partager une estimation d’une perte de revenus de 400 millions de dollars pour le concept de tournoi en saison qui, selon lui, était essentiellement si populaire que les équipes souhaitaient une solution plus permanente (pause pour moi, hausser les sourcils avec scepticisme), Silver n’a pas fourni beaucoup de perspicacité.

Le grand nombre de questions sur la Chine signifiait qu’il ne pouvait pas vraiment fournir grand-chose – c’est principalement hors de ses mains – bien qu’il ait rendu quelques longs et éloquents hommage à ce que l’ancien ancien commissaire David Stern signifiait pour lui, ainsi que la perte de Bryant. C’est une période difficile pour Silver alors qu’il essaie de naviguer dans les eaux agitées de la discussion sur les classements en Chine jusqu’à l’avenir de la ligue dans un monde post-LeBron.

Dernières pensées

Je donne au week-end un A-moins, car l’énergie et la joie étaient abondantes au milieu de la tristesse, et Chicago offrait toujours la bonne sensation.

Mes sélections de jeu All-Star NBA 2020

Et j’aime l’équipe Giannis +6 et moins 303,5. L’équipe Giannis a des gars qui se défendront réellement, et les bookmakers avec qui j’ai parlé ont dit que le under obtient du mouvement en raison des changements de règles.

