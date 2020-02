Aide-mémoire du week-end des étoiles de la NBA: cotes et prévisions pour le défi à 3 points, concours de dunk, plus

Crédit:

David Dow / NBAE via .. Sur la photo: United Center à Chicago, Illinois pendant le week-end NBA All-Star.

15 févr.2020 13 h 42 HE

L’ensemble de l’univers NBA est descendu à Chicago pour le week-end des étoiles 2020 pour voir les plus grandes stars de la ligue s’affronter.

Notre équipe a les événements All-Star 2020 couverts avec les dernières cotes pour les événements de samedi, ainsi que les choix de sur / sous-total et les prédictions MVP et plus encore pour le match de dimanche.

2020 NBA All-Star Game Paris Cotes

Propager: Équipe LeBron -5,5

Total: 299,5

Temps: Dimanche à 20 heures ET

Chaîne TV: TNT

Le format du jeu All-Star a connu des changements au fil des ans, et de nouvelles règles sont entrées en jeu cette saison, aussi. John Ewing examine comment cela influe sur la propagation et sur / sous.

Vous cherchez à parier ASG MVP? Giannis Antetokounmpo, dont l’équipe est un outsider, est actuellement le favori pour remporter le prix MVP. Voir le reste des cotes mises à jour ici. Et voici nos paris préférés pour le All-Star Game, y compris qui Wob prend pour MVP.

All-Star Samedi Événements

Seuls deux joueurs ont remporté le NBA Skills Challenge au cours des années consécutives. Jayson Tatum pense qu’il peut devenir le troisième. Découvrez qui nos experts ont choisi ici.

L’Inferno humaine, Damian Lillard, malheureusement ne participera pas au Défi 3 Point de cette année, mais nos experts encore voir la valeur de la carte. Découvrez leurs paris préférés pour tout gagner ici.

Vous vous demandez quels facteurs séparent les meilleurs tireurs du monde dans cette compétition? Matt Moore a examiné la variété des facteurs qui peuvent vous aider à trouver de la valeur lors du concours de samedi soir.

Si vous espériez entrer dans votre pari sportif local et parier le concours Dunk, vous serez un peu déçu. Darren Rovell explique pourquoi ici. Nos experts n’ont pas laissé cet arrêt de leur choisir un gagnant, cependant. Voir qui ils aiment à la maison le matériel.

Les futures stars de la NBA sont déjà montées sur scène vendredi soir, mais avant elles, Wob est allé en tête-à-tête avec les Rising Stars sur les plus gros paris qu’ils ont faits sur eux-mêmes.