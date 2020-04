Aile Thunder Select Arizona Josh Green

Le Thunder d’Oklahoma City a pris l’aile de l’Arizona Josh Green avec le choix n ° 25 dans le cinquième repêchage simulé effectué par Sam Vecenie de l’Athletic.

Green est entré à l’Université de l’Arizona en tant que champion national cinq étoiles sortant du lycée avec du battage médiatique autour de lui et de son compatriote cinq étoiles Nico Mannion. Les deux ne pouvaient pas être à la hauteur des attentes, ne remportant pas le titre de la saison régulière du Pac-12.

Green a en moyenne 12 points, 4,6 rebonds et 2,6 passes décisives et est un joueur que les équipes espèrent que Vecenie peut être un gars en 3 et D.

«(Il) joue une défense physique sur balle très dure. Il a également les outils athlétiques pour pouvoir se traduire en jouant en tant que défenseur de haut niveau. »

En attaque, cependant, Green ne pouvait pas systématiquement reprendre le relais lorsque cela était nécessaire pour l’Arizona. Il a pris du retard sur Mannion et l’attaquant Zeke Nnaji, ce dernier qui a remporté le prix Freshman of the Year de la conférence, comme options offensives.

«Il a réussi 36,1% de ses tentatives de 3 points, mais je suis assez sceptique quant à la mécanique du tir de saut, surtout au début de sa carrière. Il a un coude exagéré qu’il devra corriger pour obtenir une libération cohérente. C’est pourquoi il était si incohérent d’un match à l’autre. “

Vecenie a cependant noté qu’en atteignant 78% de ses lancers francs, Green montre du potentiel.

Donc, essentiellement: un défenseur très athlétique et fort qui a des points d’interrogation sur le tir au 3? Pour reprendre les mots de Vecenie, “ceci est une spéciale d’Oklahoma City.”

Le Thunder a tendance à aimer ces ailes qui ne peuvent pas tirer et faire toutes les petites choses tout en offrant beaucoup de valeur défensive. Sam Presti a tendance à valoriser avant tout l’athlétisme, les avantages défensifs, le cadre et la mentalité.

Au deuxième tour, Vecenie a projeté le Thunder pour repousser l’ailier junior de Louisville Jordan Nwora.

Cette aile est l’opposé de tous ces joueurs «spéciaux d’Oklahoma City» que Presti aime.

Nwora a réalisé près de 40% de ses 3 au cours de sa carrière à Louisville, et en tant que sophomore et junior, il a tenté 6,1 par match.

Mais ce n’est pas un bon défenseur. Vecenie a déclaré qu’il «ne se déplace pas particulièrement bien latéralement et qu’il a les pieds lourds. Plus que cela, son attention off-ball laisse beaucoup à désirer. »

Il a fait 7,7 rebonds en moyenne au cours de ses deux dernières saisons.

Cependant, Nwora n’est peut-être pas là pour le Thunder à ce stade.

Vecenie a noté dans un tweet après la publication de l’article qu’il était “probablement 10 spots à peu près trop bas” sur Nwora après avoir reçu les commentaires de ses sources sur le faux projet.

