Ainge donne des mises à jour sur les rachats, Walker, Timelord sur Toucher et Rich

Le président de l’équipe des Celtics de Boston a donné aux fans une mise à jour sur les plans à court terme des Celtics ce matin dans l’émission populaire de radio sportive locale Toucher et Rich lors de son apparition hebdomadaire habituelle.

Alors que le 1er mars approche à grands pas, quelques problèmes clés se profilent pour Boston à l’avenir, et le chef des Celtics, Honcho, a fait la lumière sur la pensée de la franchise à leur sujet.

La principale préoccupation de chacun est la date limite de rachat qui arrive avec le mois de mars.

La NBA exige que tout joueur qui rejoint une formation NBA ait été racheté avant la fin de la journée ouvrable du premier mois s’il souhaite jouer pour cette équipe en séries éliminatoires.

Bien qu’il y ait eu plusieurs noms liés aux Celtics par nostalgie ou par une analyse superficielle de la situation de l’équipe, peu de noms réellement disponibles devraient déplacer l’aiguille.

D’autres qui pourraient en fait valoir le coup – et le joueur qui devrait être coupé pour les aligner – n’ont pas encore été achetés et pourraient ne pas l’être, un schéma de maintien expliqué par Ainge dans l’émission.

“Si nous voyons un mouvement qui nous aidera, nous le ferons”, a déclaré Ainge (selon Keith Smith de Yahoo Sports), notant que, “les fans pourraient être trop accrochés à ce que les noms familiers faisaient dans le passé” réprimande pas si subtile pour tempérer les attentes pour une réunion Isaiah Thomas ou Evan Turner.

Cela tient en grande partie à la difficulté de supprimer un joueur qui pourrait être en mesure de contribuer ainsi que bon nombre de ces options, et parfois en tant que joueurs plus jeunes et moins chers dans le cas de l’aile de réserve Javonte Green.

D’autres, comme le centre Vincent Poirier, ont plusieurs années garanties à considérer tout en comblant un besoin.

Des allusions récentes à des joueurs en rotation commençant à trouver leurs jambes offensives en sont une autre, à laquelle le président de l’équipe de Boston a fait allusion, disant que “notre équipe et notre profondeur se forment bien”.

L’autre grande chose à venir avec l’arrivée de mars est le retour potentiel du centre de deuxième année Robert Williams III, qui siège depuis le 9 décembre avec une blessure à la hanche.

À certains égards, il est possible que Williams fasse partie de la croissance nécessaire pour le banc, aidant à consolider la zone avant relativement mince tout en reprenant peut-être là où il s’était arrêté en développant un pull-over pour panier.

Ainge pense que Williams reviendra dès ce week-end ou peu de temps après que son scan final revienne propre.

Et en ce qui concerne les problèmes de santé, le président de l’équipe s’est associé à All-Star Kemba Walker et à d’autres pour minimiser le souci du genou du produit UConn.

Ainge a déclaré: «Nous sommes convaincus que son genou ira bien et il sera prêt à partir à un moment donné dans un proche avenir», selon Boston.com.

Cela reflète le niveau de préoccupation – mesuré, pas paniqué – manifesté par les Charlotte Hornets (son ancienne équipe) en 2016 lorsqu’un problème similaire a éclaté – probablement au soulagement des fans des Celtics partout.

