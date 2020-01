Al Horford a récemment remarqué une augmentation de l’agression offensive de Ben Simmons

Quand une équipe perd un talent de superstar comme Joel Embiid pour une période de temps, cela signifie que tout le monde intensifie son jeu. Pour les Philadelphia 76ers, ils se sont tournés vers l’autre All-Star de leur alignement, Ben Simmons, pour montrer la voie et il a livré une grosse prestation.

Au cours des neuf derniers matchs, Simmons a une moyenne de 21,6 points, 9,3 rebonds, 7,9 passes décisives, 2,3 interceptions et il tire 65,3% du sol. Ces chiffres sont tous en hausse par rapport à ses moyennes de saison et on peut se demander si cela se produit régulièrement ou si c’est simplement parce que Embiid est sorti.

“Je ne sais pas ce qui a conduit à cela, mais il a été plus cohérent, plus confiant et plus agressif et c’est formidable pour notre groupe”, a déclaré le vétéran Al Horford. “Quand il joue à ce niveau, cela nous alimente tous et ce soir, il l’a encore fait sur une scène énorme. C’était assez clair. “

La question de savoir si Embiid et Simmons s’intègrent ensemble sur le terrain a toujours été au centre de l’attention de cette équipe et le jeu de Simmons sans Embiid alimente ce débat. Alors que Simmons est plutôt un joueur de haut en bas à action rapide, le grand homme aime aller travailler dans le poste et utiliser ses compétences indéniables pour obtenir ses points.

Ces deux joueurs sont indéniablement talentueux, mais il sera intéressant de voir comment le jeu de Simmons réagira au retour d’Embiid quand il reviendra de sa blessure.

Jusque-là, les Sixers continueront de s’approprier davantage ce type de production de leur meneur de 6 pieds 10 pouces lorsque l’équipe accueillera les Golden State Warriors.

.