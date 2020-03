Al Horford aide la Floride à éliminer l’État de Jackson

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Nous concentrerons cette première édition sur le grand homme Al Horford qui a remporté deux championnats pendant son séjour avec les Gators de Floride. L’édition de vendredi commence avec les huitièmes de finale de 2007, lorsque Horford et les Gators les mieux classés ont affronté les 16 têtes de série des Jackson State Tigers.

La Floride a pris un départ lent en permettant à Jackson State de rester et de faire peur aux Gators. C’était une avance de 41-35 pour la Floride à la mi-temps et les choses allaient plutôt bien pour les Tigers. Puis, quelque chose a changé à la mi-temps.

La Floride s’est déchaînée et a dominé Jackson State 71-34 en seconde période pour s’enfuir et gagner 112-69. L’ancien Sixer Corey Brewer de 10 jours a mené les Gators avec 21 points tandis que Horford avait 15 points sur un tir de 6 pour 8 avec 16 rebonds et un autre ancien Sixer, Marreese Speights, avait 16 points sur le banc.

Après la victoire, Horford a expliqué aux journalistes le lent démarrage et la possibilité de gagner celui-ci:

Nous sommes prêts depuis si longtemps, et une fois que nous sommes sortis, nous étions un peu trop impatients. Nous devions juste nous installer. Une fois que nous l’avons fait, nous allions bien.

Les Gators passeront maintenant aux huitièmes de finale pour affronter 9 têtes de série Purdue après avoir contrarié l’Arizona. Les Chaudronniers offriront un peu plus de défi que les Tigres pour le champion en titre Gators.

.