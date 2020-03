Al Horford bat un record en plus-moins aux Philadelphia 76ers

Il n’est jamais trop tard pour réagir. Voilà ce que vous devez penser Al horford dans son voyage avec Philadelphia 76ers, vraiment décevant jusqu’à présent. Les blessures de Joel Embiid et Ben Simmons ont forcé le dominicain à faire un pas en avant et il le fait, mais pas tellement dans le flux de points. Al est prêt à devenir le chef spirituel d’une équipe qui veut supporter cette mauvaise saison sans ses stars et proposer des options pour terminer la saison parmi les quatre premiers. Avec l’aide de Tobias Harris et un peu secondaire, Horford fait voir à ses compagnons quel est l’esprit de compétition d’une star comme lui.

“Je suis heureux de gagner des matchs. Lorsque nous bougeons bien le ballon et jouons généreusement, nous sommes compétitifs contre n’importe qui. Mon travail consiste à faciliter les choses aux jeunes, à leur envoyer un message de calme et à leur faire comprendre qu’un simple ballon de basket peut être très efficace.” , a dit un homme qui auparavant Sacramento Kings Il a terminé le match avec un plus-moins de 41 points, quelque chose d’historique puisqu’il correspond à ce qui a été réalisé par André Iguodala au cours de la saison 2000-01 et 2007-08, qui est le record de l’histoire de la franchise. “C’est gratifiant parce que ces données apportent généralement une victoire et c’est la seule chose qui compte pour moi maintenant”, a déclaré Horford.

Nous vous voyons, AB. @ AlecBurks10 | – @ NBCSPhilly + pic.twitter.com/23UgCiC6Ta

– Philadelphia 76ers (@sixers) 6 mars 2020

Interrogé par ce pas en avant du pivot, Brett marron Il était excité. “Ce soir, tout était parfait et il a pu démontrer sa grandeur. Ses mouvements en attaque étaient incroyables, il a agi comme un leader en défense … C’est super de voir cette performance en lui après ses hauts et ses bas. L’essentiel est de rester en bonne santé car on sait cela nous aidera beaucoup dans le reste de la saison régulière et dans les séries éliminatoires “, a déclaré l’entraîneur de la Philadelphia 76ers sur un Al horford qu’il a encore beaucoup à prouver et à se racheter, mais qu’il est sur la bonne voie.

.