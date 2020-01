Al Horford, des Sixers, cite Joel Embiid All-Star sur Twitter

Les Philadelphia 76ers sont un groupe étoilé et ils sont dirigés par leur grand homme de 7 pieds dans Joel Embiid. Le grand homme de la superstar a été officiellement nommé démarreur des étoiles jeudi pour la troisième saison consécutive, devenant ainsi le premier Sixer depuis Allen Iverson à être nommé pour trois matchs consécutifs des étoiles.

Embiid connaît une autre grande saison avec une moyenne de 23,4 points et 12,3 rebonds sur la saison et il a reçu un peu d’amour de son coéquipier, Al Horford. Le grand homme vétéran et Embiid travaillent toujours sur leur chimie au sol, mais leur chimie semble très bien alors que Horford a reconnu son jeune coéquipier.

Horford est un All-Star à cinq reprises à part entière et sa dernière apparition dans le match est survenue lors de la saison 2017-18 avec les Celtics de Boston.

Bien qu’il ait encore une chance d’être un All-Star lorsque les réserves seront annoncées le 30 janvier, il y a de meilleures chances que les autres Sixers All-Star soient très probablement Ben Simmons.

.