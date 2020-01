Al Horford dit que Furkan Korkmaz comprend mieux comment jouer

Dernièrement, les Philadelphia 76ers ont joué contre Furkan Korkmaz et ils ont eu beaucoup de succès avec. Il a été énorme dans leurs deux victoires à domicile et il a emporté ce succès avec lui sur la route lors d’une victoire contre les New York Knicks.

Samedi soir, il a de nouveau fourni une grosse remontée avec 17 points du banc et il en a foré trois en profondeur en sept tentatives. Dans sa troisième saison avec les Sixers, il semble que Korkmaz comprenne enfin comment jouer en championnat.

“Je pense juste qu’il commence à comprendre de plus en plus comment jouer en NBA”, a déclaré le vétéran Al Horford. “C’est un style de jeu différent.”

Korkmaz a eu beaucoup de succès au cours de l’été en jouant pour son pays natal, la Turquie, dans la Coupe du monde FIBA. Il a eu quelques gros matchs et il apporte maintenant cela aux Sixers et cela porte ses fruits.

“Il a beaucoup de compétences et il peut faire beaucoup de choses qu’il a probablement faites à l’étranger qu’il a la chance d’en faire un peu plus ici”, a-t-il ajouté. «Il semble juste plus à l’aise et il commence à comprendre quel est son rôle et il commence à s’intégrer et comme je l’ai dit, je pense qu’il est un gros morceau de ce que nous faisons en raison de sa polyvalence et de tout ce qu’il peut faire en attaque. “

Korkmaz avait réussi 12 tirs à trois points combinés au cours des trois matchs précédents et il doit maintenant continuer. Il doit aller à Brooklyn lundi et faire plus de triplets, puis aller à Toronto le prochain match et contribuer. Ce sera le prochain défi pour lui. »

.