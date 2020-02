Al Horford dit que les Sixers doivent être meilleurs après avoir perdu Joel Embiid

Les Philadelphia 76ers sont l’une des équipes les plus talentueuses sur papier dirigées par deux jeunes All-Stars et ils ont fait leurs preuves dans leur entourage. Cependant, comme ces deux All-Stars ont été blessés mercredi, ils ont échoué face à une mauvaise équipe de Cleveland Cavaliers.

Comme Joel Embiid est parti au premier quart avec une entorse à l’épaule, plus de pression est tombée sur Al Horford, Tobias Harris et Josh Richardson pour prendre le relais et ils n’ont pas pu le faire. Horford n’a tiré que 4 pour 10 pour 10 points, Harris a tiré 4 pour 13 pour 11 points et Richardson a tiré 4 pour 12 pour neuf points.

Après le match, Horford a réagi à la perte d’Embiid en disant:

Nous avons joué avec lui et nous nous sommes beaucoup appuyés sur lui et une fois qu’il était sorti, j’avais l’impression que nous n’avions pas vraiment la suite.

Avec Embiid et Ben Simmons, naturellement, il incomberait à ces trois-là de prendre le relais. Horford a ajouté:

Je le vois comme un effort d’équipe. J’ai l’impression qu’il y a une opportunité pour les gars qui n’ont pas autant joué de progresser. Nous devons tous intensifier nos efforts. Nous devons être meilleurs et comprendre comment nous allons jouer. C’est évidemment deux énormes pertes pour notre groupe.

Cela ne devient pas plus facile pour ce groupe. Ils ont un revirement rapide et rentrent chez eux jeudi pour faire face aux New York Knicks, mais se lancent ensuite dans un swing de quatre matchs en Californie commençant dimanche contre les Clippers de Los Angeles.

