Al Horford dit que les Sixers jouent plus librement, avec un rythme offensif

Les Philadelphia 76ers ont essayé de définir un certain style offensif toute la saison en essayant de comprendre comment faire fonctionner cette équipe. Avec leurs deux pièces principales, Ben Simmons et Joel Embiid, sortis pour un petit moment, ils doivent maintenant mettre ce plan en attente et jouer avec les forces de cette liste.

Les Sixers ont commencé à simplifier les choses en essayant de maintenir le fort jusqu’à ce que leurs rouages ​​principaux puissent revenir. Dans la victoire de jeudi contre les Knicks de New York, ils ont joué un peu plus avec Al Horford aux coudes et lui ont permis d’être en quelque sorte un «point en avant».

“Je pense que ça se passe bien”, a déclaré Horford à propos de la nouvelle infraction. «Nous devons nous ajuster, nous devons jouer différemment. Les gars jouent avec le rythme et nous essayons de faciliter le jeu les uns pour les autres. »

Une grande partie de leur succès offensif sera due au fait qu’il y aura plus de place pour eux du côté offensif. Il y aura un peu plus d’espace pour les gars et cela pourrait permettre à Horford de prospérer un peu et de faire fonctionner certaines choses.

Dans le passé de sa carrière, Horford était le gars qui dirigeait les choses offensivement à partir du grand homme et cela lui permettrait de réussir à cette fin. Ce qui a fait le succès d’Horford au cours de sa carrière, ce n’est pas lui qui a marqué de gros chiffres, c’était lui qui faisait beaucoup de choses différentes, étant polyvalent en attaque.

Il a récolté neuf passes décisives jeudi avec 15 points et sept rebonds. C’est un jeu de classe Horford et il aura plus d’occasions sans Simmons et Embiid de le montrer davantage.

“Il faut obtenir plus de touches et pouvoir faire plus de jeux”, a-t-il ajouté. “Évidemment, maintenant que Ben et Joel sont absents, l’équipe a besoin de moi pour faire plus de ça et juste être dans ces positions, vous faites des jeux et c’est ce que j’essaie de faire.”

De toute évidence, les Sixers ne sont pas meilleurs sans Simmons et Embiid, mais cela leur donne l’occasion de voir comment ils peuvent réagir et voir comment ils peuvent fonctionner sans leurs deux étoiles.

“Il y a beaucoup de liberté”, a conclu Horford. «C’est juste la façon dont la défense joue. Nous faisons certaines choses et je pense que nous avons fait un autre pas en avant à cet égard en exécutant en infraction. »

Le gros test sera la prochaine oscillation de 4 matchs sur la côte ouest à partir de dimanche contre les Clippers de Los Angeles.

.