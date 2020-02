Al Horford dit qu’il continuera de sortir du banc, le meilleur pour Sixers

Les Philadelphia 76ers ont fait un grand pas dans l’intersaison en faisant venir Al Horford pour un contrat de 109 millions de dollars sur 4 ans qui a eu beaucoup de gens se grattant la tête avec lui et Joel Embiid. Après environ 54 matchs, l’entraîneur Brett Brown a fait le changement et a déplacé Horford sur le banc avant leur match avec les Clippers de Los Angeles juste avant la pause des étoiles.

Après environ une semaine complète pour vraiment y penser, Horford dit qu’il a reçu l’indication qu’il continuera, en fait, à quitter le banc.

“Je le crois”, a-t-il déclaré mercredi lors des essais. “C’est ce dont l’équipe a besoin en ce moment et c’est ce que nous faisons.”

C’est admirable pour un gars comme Horford d’accepter un rôle de banc, car il a une tonne de succès dans cette ligue en tant que joueur d’étoiles à 5 reprises et un gars qui a joué un rôle majeur pour les équipes qui ont approfondi les séries éliminatoires. Dans cette équipe, c’est une nécessité car cela permet à l’équipe d’échelonner un peu ses minutes et celles d’Embiid.

“Je n’y ai pas vraiment réfléchi, pour être honnête”, a ajouté Horford. “Je suis juste rafraîchi d’être de retour et prêt pour la seconde moitié de la saison.”

Avec les séries éliminatoires juste au coin avec seulement 27 matchs à jouer en saison régulière, les Six veulent vraiment clouer leur rotation et s’assurer que tout est prêt au moment où les séries éliminatoires se déroulent. Cela implique de s’assurer qu’Horford est à l’aise dans son rôle et de le faire sortir du banc.

En termes de recherche d’un nouveau démarreur? Ce sera à gagner.

“Je pense que, parfois, cela dépendra des affrontements”, a déclaré Brown. “Pour penser que ça va être erratique, je ne pense pas que, je pense que dans les rares cas comme il y a quelque chose qui est assez clair, vous devriez y réfléchir profondément. par exemple, disons contre (Marc) Gasol et (Serge) Ibaka, qu’allez-vous y faire à titre d’exemple. L’Indiana a deux bigs légitimes, qu’allez-vous y faire, par exemple. Je ne suis pas marié avec ça en fin de compte, ça m’intéresse le plus, et j’ai donc l’intention plus que ce que vous avez tous vu contre les Clippers. “

Les Sixers se remettent au travail jeudi contre les Brooklyn Nets à domicile.

.