Al Horford donne des réflexions et des réactions lorsqu’on lui dit qu’il a été mis sur le banc

Les Philadelphia 76ers ont fait preuve d’audace mardi soir en déplaçant Al Horford, qu’ils ont généreusement payé 109 millions de dollars à l’intersaison, sur le banc et en ayant Furkan Korkmaz dans la formation de départ. C’était la première fois qu’Horford ne commençait pas de match depuis novembre de sa saison recrue en 2007.

Horford a marqué neuf points et a réussi six rebonds en 28 minutes sur le banc dans une victoire de 110-103 contre les Clippers de Los Angeles. L’entraîneur Brett Brown a complètement échoué ses minutes avec Joel Embiid, car il jouait rarement les deux ensemble alors qu’il continuait à brancher et à faire fonctionner ce jeu.

Horford a déclaré qu’on lui avait dit qu’il quitterait le banc lundi à l’entraînement et qu’il avait compris d’où venait Brown.

“Je viens de l’accepter”, a-t-il déclaré. «Évidemment, pas le poste dans lequel je me suis vu, mais c’était ce qui était le mieux pour l’équipe… il m’a parlé de sa décision, je l’ai respectée et nous sommes partis de là.»

Horford a-t-il compris d’où venait Brown?

“Bien sûr,” acquiesça le vétéran.

Quand Horford est venu à Philadelphie, il devait rejoindre Embiid et former l’une des meilleures lignes de front de la NBA, mais l’équipe avait du mal avec lui dans l’alignement. Lui permettre de se déplacer vers le point central l’a libéré un peu pour jouer sa position naturelle.

Cependant, il ne ressentait rien de différent offensivement. Comme s’il n’y avait pas d’espacement supplémentaire.

“Non, pas vraiment”, a-t-il dit. «Je pensais que c’était juste nous qui jouions et prenions un bon rythme.»

Horford a été un All-Star et un démarreur tout au long de la carrière, donc c’est quelque chose qu’il n’a pas connu depuis plus de 12 ans. Cela ne devait pas être idéal pour lui de traverser et d’avaler sa fierté, mais il a pu l’endurer.

«J’essaye juste de rester engagé autant que je le peux, je me concentre et j’arrive et j’essaie d’avoir un impact», a-t-il expliqué.

Le temps nous dira si cela devient une chose permanente dans la rotation des Sixers, mais il est difficile pour un gars qui a eu autant de succès que Horford d’accepter vraiment un rôle de banc. Ce gars a vécu tellement de choses et a vu tout ce que vous pouviez lui lancer au niveau NBA. Tout cela est tellement nouveau pour lui.

Les Sixers vont maintenant entrer dans la pause des All-Star et réévaluer les choses avant de rejouer le 20 janvier lorsqu’ils accueilleront les Brooklyn Nets.

