Al Horford et Brett Brown réagissent aux tirs d’embrayage réalisés lors de la victoire contre les Lakers

La luge a été difficile pour le grand homme des 76ers de Philadelphie, Al Horford, récemment. Il a mis en place des lignes de statistiques solides, mais ses pourcentages de buts sur le terrain n’étaient pas toujours à la hauteur.

Samedi soir, alors que les Lakers de Los Angeles étaient durs à battre et qu’ils avaient réduit l’avance de Sixers de 22 points à cinq avec 5:21 à faire, le grand homme vétéran s’est imposé de manière énorme.

Horford a percé un cavalier dans un pick-and-pop qui a ensuite été suivi par un pointeur à 3 et un autre cavalier pour mettre le jeu de côté et conserver une victoire de 108-91 pour les Sixers sans équipage. Ces sept points consécutifs lui ont permis de terminer avec 16 points dans la soirée alors qu’il se présentait bien pour son équipe.

“C’était le genre de postes dans lesquels j’aimerais être”, a déclaré Horford après la partie. “Ben (Simmons) a très bien fait ce qu’il fait, en tirer deux, le retourner, et c’était un gros coup pour nous.”

C’est pourquoi les Sixers ont amené Horford au cours de l’été. C’était un gros effort pour lui et pour lui de pouvoir faire ces gros plans, c’est ce qu’il fait. Il a pu réaliser ces clichés tout au long de sa carrière et le faire en uniforme Sixers, c’est ce qu’ils attendaient.

“Ce que nous avons vu était Al Horford”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Cela ne devrait surprendre personne. Il y avait des moments où je n’étais pas tout à fait à l’aise de mettre LeBron James et Anthony Davis dans un pick-and-roll, mais je ressentais comment ils jouaient, nous pourrions peut-être obtenir la séparation avec Al Horford et nous l’avons fait. “

C’était le genre de match que les équipes des Sixers laissaient échapper par le passé. Ils ne pourraient pas avoir la ténacité mentale pour être en mesure de faire de gros jeux tout au long de la partie et c’est ce que Horford apporte à la table.

“Le jeu était fragile à ce moment-là”, a ajouté Brown. «Nous sommes sortis et ils ont eu deux revirements et où nous essayons de poster Tobias (Harris) sur un canard en jeu sur Danny Green, ils sont venus du côté faible, nous sommes restés coincés dans la boue, et il y en avait au moins deux et peut-être trois pièces, vous vous dites «je souhaite que nous puissions les récupérer» et le jeu était fragile. Puis Al Horford est intervenu et il était vraiment grand ce soir. Bien pour lui.”

Les Sixers continueront de récolter les avantages d’avoir Horford dans ces positions jusqu’à ce que Joel Embiid revienne de sa blessure assez rapidement. Ils affronteront les Golden State Warriors mardi alors qu’ils cherchent à tirer le meilleur parti du grand homme pour aller de l’avant.

