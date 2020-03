Al Horford et Glenn Robinson III n’ont aucun souci avec Sixers après la perte

Les 76ers de Philadelphie ont une fiche de 0-2 pour entamer un road trip de quatre matchs après leur dernière défaite contre les Lakers de Los Angeles mardi soir au Staples Center, mais ils se sentent bien dans leur peau.

L’équipe fait toujours face à de nombreuses blessures alors qu’elle continue de perdre trois partants à Joel Embiid, Ben Simmons et Josh Richardson et pourtant, ils ont eu beaucoup de combats et ils ont même eu une avance de 13. n’était tout simplement pas suffisant contre une équipe des Lakers qui avait à la fois LeBron James et Anthony Davis en bonne santé.

En raison du combat que l’équipe a montré, les Sixers n’ont pas nécessairement de soucis.

“Je pense que nous avons bien joué”, a déclaré Al Horford. «Je pense que nous avons eu trop de revirements ce soir (mardi), ce qui a donné une impulsion aux matchs pour eux. Je l’ai retourné à la fin de la première mi-temps puis une autre et elle s’est empilée et ils ont fait une course. Dès le match de ce soir (mardi), je dirais que nous devons mieux gérer la pression, prendre soin du ballon, et je pense que cela devrait nous mettre dans une excellente position. “

Glenn Robinson III, qui a marqué un sommet de 25 points en carrière, a fait écho aux commentaires de Horford.

“Je n’ai pas vraiment de soucis”, a déclaré Robinson III. «C’est une pause difficile. Chers amis, il vous suffit de continuer à jouer dur et à jouer ensemble et à garder notre confiance. Je pense que nous avons de grands joueurs, peu importe qui est là-bas et continuons à jouer ensemble. “

Les Sixers se mettent en position de remporter des matchs de basket. Il s’agit simplement de continuer à comprendre comment corriger ces petites erreurs qui leur coûtent dans les jeux.

Leur prochaine chance se présentera jeudi lorsque l’équipe affrontera les Kings de Sacramento au Golden 1 Center.

