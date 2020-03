Al Horford et Joakim Noah mènent la Floride devant Villanova

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de lundi retourne en Floride pour se remémorer la course d’Al Horford avec les Florida Gators de 2006. Après une dure bataille avec Georgetown, ils sont passés à l’Elite 8 pour affronter les Wildcats Villanova 1 tête de série. Les Wildcats étaient dirigés par des joueurs de périmètre explosifs tels que Kyle Lowry et Randy Foye, qui auraient tous deux poursuivi une solide carrière en NBA. La Floride devrait creuser profondément dans celui-ci.

26 mars 2006

Aussi talentueux que les gardes Villanova étaient, ils n’avaient pas le même type de talent en bas et c’est là que la Floride a le plus attaqué. Entre Horford et Joakim Noah, les Wildcats n’ont pas eu beaucoup de réponse.

La Floride a mené 35-30 à la mi-temps et a ensuite dominé Villanova 40-32 dans les 20 dernières minutes afin de gagner 75-62 et passer au Final Four pour la première fois depuis 2000. Villanova a clôturé à 45-42 sur un Foye layup, mais ils n’ont jamais pu se rapprocher.

Noah a mené la Floride avec 21 points et 15 rebonds, Horford a récolté 12 points et 15 rebonds, Taurean Green en a récolté 19 et Corey Brewer en a ajouté 11 avant de faire faute en 17 minutes.

Noah avait une proclamation pour tout le monde après la grande victoire:

Nous sommes les garçons Gator. Les garçons Gator sont chauds en ce moment.

Eh bien, les Gator Boys se dirigent vers le Final Four et s’affronteront jusqu’à présent avec la Cendrillon du tournoi: les George Mason Patriots.

