Al Horford et Sixers contrarient Matisse Thybulle non nommé sur Rising Stars

Les 76ers de Philadelphie ont connu une saison solide menée par Joel Embiid et Ben Simmons, qui ont tous deux été nommés dans l’équipe d’étoiles. Cependant, ils espéraient envoyer l’un de leurs plus jeunes joueurs au week-end des étoiles à Chicago et cela ne s’est pas produit.

Ils espéraient envoyer la recrue Matisse Thybulle au Rising Stars Challenge, mais lorsque les listes ont été annoncées vendredi, il n’était pas l’un des participants. Cela a ensuite amené son agent à publier une déclaration controversée à l’appui de la recrue.

«J’ai été surpris», a déclaré Al Horford. «J’ai l’impression qu’il fait partie d’une équipe gagnante et qu’il a un réel impact sur une équipe gagnante. J’en suis déçu. Je ne sais pas comment les choses vont se passer, mais j’espère qu’ils trouveront un moyen de le mettre là-dedans parce qu’il mérite d’être là. “

L’entraîneur Brett Brown, qui a suffisamment fait confiance à Thybulle pour le jeter dans la formation de départ 10 fois et lui donner 20 minutes par nuit, en a également été surpris.

“Je l’étais”, a-t-il ajouté. «Je pense qu’il a montré sa polyvalence de plusieurs façons. Il est à coup sûr montré défensivement et je pense que le groupe qu’ils ont sélectionné est à coup sûr un groupe talentueux. Je suis partial, je vois ce que je vois, il est entré en entrée. Regardez les chiffres et je pense qu’il aurait dû être dans le match. »

Serait-ce parce qu’il joue en défense et qu’il n’est pas flashy offensivement? La ligue ne récompense normalement pas les joueurs pour ces types de joueurs qui privilégient la défense sur l’attaque pour les événements All-Star.

“Cela devrait, en particulier avec le type d’impact qu’il a”, a ajouté Horford. «Avec notre groupe et joue qu’il fait. C’est un vrai joueur d’équipe, nous lui avons demandé de faire certaines choses, et c’est ce qu’il fait. S’il faisait partie d’une mauvaise équipe, il serait probablement en mesure d’en faire beaucoup plus et d’avoir de meilleurs chiffres, donc c’est comme quoi on récompense? “

Il y a encore une chance que Thybulle puisse entrer en raison de la blessure du gardien des Dallas Mavericks Luka Doncic et les Pélicans de la Nouvelle-Orléans pourraient tenir Zion Williamson juste pour la gestion des blessures. Il lui reste donc une chance de rentrer.

À la fin de la journée, les Sixers ont de plus gros poissons à faire frire et c’est pour se concentrer sur la conquête d’un titre. Le Rising Stars Challenge est une belle réalisation pour une recrue sélectionnée avec le 20e choix, mais ce n’est pas la plus grande chose pour lui ou les Sixers en équipe.

