Al Horford et Tobias Harris font l’éloge de la performance de Shake Milton contre les Lakers

Les Philadelphia 76ers sont criblés de blessures en ce moment et ils ont dû se battre contre les gros méchants Lakers de Los Angeles avec deux départs, dont le gardien de tir Josh Richardson, qui avait perdu lors de leur match précédent.

À la place de Richardson, l’entraîneur Brett Brown n’a pas fait appel à Furkan Korkmaz, il a plutôt fait appel à Shake Milton qui est intervenu et a livré une solide performance globale. Il avait sept points et neuf rebonds et il a renversé un triple et a joué une solide défense de position dans une superbe victoire de 108-91 contre Los Angeles.

Ce qui a rendu la performance de Milton encore plus impressionnante, c’est le fait que ce n’était que son 14e match joué de la saison et qu’il s’agissait de son premier départ en carrière. Il avait l’air en équilibre malgré avoir admis avoir des papillons avant le début du match.

“Très impressionnant”, a déclaré le vétéran Al Horford. «Pour qu’il reçoive l’appel comme ça et que vous commencez, vous jouez, soyez prêt et il est très prêt. Il travaille très dur et il est l’un de ces gars que vous voyez tout le temps travailler sur différentes parties de son jeu et son conditionnement, donc je suis juste heureux de le voir sortir et faire une bonne sortie ce soir. “

Milton a joué en lui-même. La ligne de statistiques n’était pas si impressionnante, mais il a fait beaucoup de choses sur le sol qui ont donné une étincelle à l’équipe. Il n’était en retard sur aucun jeu et il courait avec l’équipe.

«Je pensais qu’il faisait très bien», a déclaré Tobias Harris. “Il n’a pas essayé de faire quelque chose de trop hors de l’ordinaire. C’était un bon compliment pour les gars que nous avions sur le sol et pour lui aussi. C’est un enfant qui vient et travaille tous les jours et maintenant on lui présente une opportunité et il a fait un excellent travail avec ça. Il peut faire beaucoup plus, aussi, qu’il continuera de renforcer sa confiance et d’aller de l’avant avec cela. “

C’est la clé avec Milton. Il ne va pas venir ici et être Richardson à un T et être ce connecteur de points qu’il était aux deux extrémités du sol, mais il peut entrer et il peut fournir beaucoup de jeux d’agitation et fournir certaines des choses qui Richardson a fourni et aidé à maintenir le fort jusqu’à ce qu’il soit prêt à revenir.

Milton aura une autre chance mardi lorsque Philadelphie accueillera les Golden State Warriors.

