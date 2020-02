Al Horford «fait taire» la foule locale lors de la victoire contre Grizzlies

Les 76ers de Philadelphie sont revenus sur la piste vendredi soir avec une victoire de 119-107 contre les Grizzlies de Memphis après un road trip décourageant 0-4. Sans surprise, la foule de Philadelphie a exprimé son mécontentement face à la performance de l’équipe au cours du voyage sur la route, alors que l’équipe a entendu une poignée de huées lors des introductions d’avant-match.

L’entraîneur-chef Brett Brown a déclaré qu’il n’avait pas entendu les huées lorsqu’on lui a posé des questions à ce sujet après le match, mais a également noté qu’il n’attendrait rien de moins de la part de la foule de sa ville natale.

Il semble cependant qu’au moins sur Sixers, le joueur ait remarqué un accueil mitigé. Al Horford, qui a été l’un des principaux destinataires de la colère des fans la semaine dernière, a donné à la foule locale un geste de «shush» ​​pas si subtil après avoir fait un panier pendant le match.

C’est une chose assez courante pour voir les athlètes faire, mais c’est généralement dirigé vers une foule hostile lorsqu’une équipe est sur la route. Ce n’est pas tous les jours que vous voyez un joueur faire taire les fans de l’équipe à la maison.

C’était une décision audacieuse d’Horford. D’une part, il est facile de le comprendre, ainsi que les autres Sixers, de ne pas être ravis de la réaction mitigée de la foule locale.

Cependant, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour pousser les fans à domicile. En plus de passer à 0-4 lors du récent road trip, les Sixers ont été battus à deux chiffres dans chacun de ces matchs. De plus, l’équipe occupe actuellement le sixième rang dans la Conférence de l’Est, une position décevante compte tenu des attentes à l’aube de la saison. Il est tout aussi facile, peut-être plus facile, de comprendre les frustrations des fans.

Quoi qu’il en soit, les Sixers ont remporté une victoire sur les Grizzlies, faisant un premier pas important vers le redressement du navire et l’amélioration de l’humeur de la foule locale.

