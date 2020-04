Al Horford fait un don de 500 000 $ pour le soulagement des coronavirus en République dominicaine, aux États-Unis

Le grand homme des 76ers de Philadelphie, Al Horford, a fait un don de 500000 $ pour aider les personnes touchées par la nouvelle pandémie de coronavirus dans son pays d’origine, la République dominicaine et diverses régions des États-Unis, selon Shams Charania de The Athletic and Stadium. Outre son don de bienfaisance à sa patrie, le grand homme des Sixers aide également les personnes touchées dans le Michigan, Gainesville (Floride), Atlanta, Boston et Philly.

Horford a joué au ballon au lycée de Grand Ledge High School à Grand Ledge, Michigan après que ses parents ont déménagé à East Lansing en 2000. Il jouerait ensuite pour les Florida Gators pendant trois saisons avant de se déclarer pour le repêchage de la NBA et d’être sélectionné par les Hawks d’Atlanta.

Après huit saisons en ATL, il a passé ses trois prochaines années à Boston et a récemment signé un accord de 108 millions de dollars sur quatre ans avec les Sixers l’été dernier après avoir refusé une option de joueur de 30 millions de dollars pour 2019-2020.

Le père de Horford, Tito, a également joué au basket-ball dans la NBA, jouant pendant trois saisons après avoir été repêché au deuxième tour du repêchage de la NBA 1988. Son oncle, Kelly Horford, a joué à la Florida Atlantic University au début des années 1990, et son frère, Jon, a joué à l’Université du Michigan et à l’Université de Floride.

Le vétéran des Sixers a non seulement des racines solides implantées en République dominicaine, mais il a également épousé 2003 Miss Univers Amelia Vega à Saint-Domingue en 2011.

Horford a été connu pour un certain nombre de contributions caritatives tout au long de sa longue carrière dans la NBA, et ce dernier prévoit chaque endroit qu’il a touché tout au long de sa vie et de sa carrière.

