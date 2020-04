Al Horford, Floride a mis fin à Cendrillon George Mason

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

Nous retournons à la course du tournoi NCAA 2006 pour Al Horford et les Florida Gators. La Floride venait de terminer une rude bataille avec les Wildcats de Villanova et ils sont maintenant dans le Final Four en affrontant la Cendrillon du tournoi, les George Mason Patriots.

1 avril 2006

George Mason était une tête de série 11 dirigée par Tony Skinn et Jai Lewis alors qu’ils faisaient des vagues tout au long du tournoi pour leur jeu spectaculaire jusqu’au Final Four. Ils ont également donné à la Floride tout ce qu’ils pouvaient pour commencer. Chaque fois que les Gators cherchaient à se séparer, les Patriots étaient là.

Skinn a terminé un And-1 pour ne faire qu’un match avec un point à la fin de la première mi-temps avant que la Floride ne pousse l’avance à cinq en début de mi-temps. Les Gators ont ensuite entamé la deuxième demie avec trois triplets consécutifs de Lee Humphrey et Horford, puis se sont intimidés pour un lay-up pour une avance rapide de 43-28 et les Gators n’ont jamais regardé en arrière pour se rendre au match pour le titre.

Humphrey et Corey Brewer ont mené la Floride avec 19 points chacun, Taurean Green avec 15 points et Horford avec six points, 13 rebonds et quatre passes décisives. Ce fut un effort complet pour une équipe de Floride qui a l’impression d’être à son apogée en ce moment.

Un Horford très confiant a déclaré aux journalistes par la suite:

Nous jouons notre meilleur basket toute l’année et nous sommes vraiment

équipe difficile. Vous ne pouvez pas nous arrêter.

Les Gators passent maintenant au match de championnat national contre une très bonne équipe des Bruins de l’UCLA.

.