Al Horford, Floride remporte le premier titre de l’histoire de l’école

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de samedi remonte à 2006 lorsque Al Horford et les Florida Gators ont affronté les Bruins de l’UCLA pour le titre national. Les Gators n’avaient pas encore remporté un titre de basket-ball dans l’histoire de leur école et la stigmatisation autour de la Floride était qu’ils étaient une école de football. Au lieu de cela, l’entraîneur Billy Donovan, Horford et Joakim Noah ont mené les Gators à un championnat.

3 avril 2006

La scène était prête. Le RCA Dome était en plein essor et la Floride et l’UCLA étaient prêtes à se lancer dans un championnat. Les Gators ont pris les devants tôt et ils ont continué à monter en ballon jusqu’à une avance de 36-25 à la mi-temps. Lee Humphrey a ensuite percé quelques triplés pour commencer la deuxième mi-temps pour monter 42-25 et l’élan était tout simplement trop pour les Bruins à gérer. L’avance était de 20 après un sauteur de Noah pour faire 53-33 et la Floride a remporté une victoire de 73-57.

Noah a mené la Floride avec 16 points et neuf rebonds, Humphrey avec 15 points, Horford avec 14 points et sept rebonds et Corey Brewer avec 11 et sept planches. Ce fut une victoire impressionnante étant donné que l’UCLA a présenté de vrais talents de la NBA tels que Jordan Farmar, Arron Afflalo, Ryan Hollins et Luc Mbah a Moute.

À sa 12e saison en tant qu’entraîneur de la Floride, Donovan a finalement remporté un titre et il a déclaré aux journalistes:

Notre représentant du corps professoral m’a dit avant le match que lorsque vous commencez avec quelque chose à partir de zéro et que vous le construisez pour gagner un championnat, c’est quelque chose de spécial.

La Floride l’avait fait, ils étaient finalement devenus quelque chose de plus qu’une simple école de sport unique. Il était temps de faire la fête à Gainesville.

