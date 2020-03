Al Horford mène la Floride dans l’Elite 8

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de samedi revient à Al Horford qui aide la Floride à essayer de dépasser une équipe difficile de Georgetown dans sa quête d’un titre NCAA. C’était un jeu excellemment joué jusqu’au fil du match, car les Gators et les Hoyas avaient tous deux de gros talents talentueux pour se battre. Cependant, il y avait un gros jeu fait par un ancien Sixer qui était la différence dans la dernière ligne droite.

25 mars 2006

La Floride et Georgetown étaient au rendez-vous. Ashanti Cook venait de donner aux Hoyas une avance de 53-52 avec 1:42 à jouer. Après quelques possessions vides, Corey Brewer a abattu un rebond offensif et il l’a lancé vers le panier et il a chuté en plus il a été foulé par Brandon Bowman. Brewer a terminé l’And-1, Horford a attrapé le missile de Georgetown qui a suivi, puis il l’a terminé avec deux lancers francs pour le givrer. La Floride a remporté la victoire 57-53 pour passer à l’Elite 8.

Joakim Noah a mené la Floride avec 15 points et 10 rebonds, Taurean Green avec 13 points, Horford avec 12 points et six rebonds et Brewer avec neuf points. Ce fut une victoire impressionnante pour les Gators car ils n’ont pas pu utiliser le style de Fastbreak auquel ils aiment jouer. Ils ont dû moudre et être patients afin d’exécuter toute infraction.

Horford a déclaré aux journalistes après le match:

Ce n’était pas notre style de jeu, mais nous avons dû nous ajuster et jouer de la façon dont nous devons jouer. Si cela signifiait le broyer comme ça, nous l’avons fait.

La Floride passe maintenant à un nouveau défi sous la forme des Wildcats Villanova 1 tête de série. Les Wildcats regorgent de talents NBA dirigés par Kyle Lowry, Randy Foye et Dante Cunningham. Horford et les Gators devront jouer de leur mieux pour repartir avec celui-là.

