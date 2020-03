Al Horford mène la Floride devant le sud de l’Alabama

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de dimanche de la mémoire de March Madness for the Sixers est le premier titre d’Al Horford avec la Floride en 2006. Nous remontons un peu dans le temps après avoir d’abord examiné la répétition de l’année 2007 en Floride alors que les Gators affrontaient les South Alabama Jaguars en huitièmes de finale. pour commencer une quête vers un titre.

16 mars 2006

Les Gators sont entrés dans le tournoi NCAA 2006 en tant que 3 têtes de série dans la région de Minneapolis et ont été jumelés à 14 têtes de série en Alabama Sud. La Floride regorgeait d’une tonne de talents NBA et ils étaient considérés comme un favori facile contre les Jaguars.

La Floride a pris un départ lent car elle a eu un peu de mal à entrer dans le match en menant seulement 31-25 à la mi-temps. Horford n’avait que deux points à la mi-temps et les Gators menaient sur la force d’un autre ancien Sixer, Corey Brewer, ainsi que Lee Humphrey.

La Floride a ensuite utilisé sa taille en deuxième mi-temps et est allée à Horford qui a marqué 12 points après la mi-temps sur son chemin vers une ligne de statistiques finale de 14 points sur le tir 6 pour 8, 13 rebonds et cinq passes pour aider la Floride à avancer avec un 76-50 victoire. Horford et Joakim Noah sont allés travailler en bas dans la seconde moitié et cela a ravi l’entraîneur Billy Donovan.

Donovan a déclaré aux rapports d’après-match:

Je me suis bien débrouillé à la mi-temps. Je commençais à être frustré de regarder les balles remonter à partir de la ligne des 3 points lorsque des gars se tenaient dans le poteau avec un gars de 6-6 qui les gardait. Ils ont finalement compris le message.

Les Gators passeraient aux huitièmes de finale pour prendre le Wisconsin-Milwaukee après avoir contrarié l’Oklahoma en huitièmes de finale. Horford et les Gators devront être prêts à s’assurer qu’ils entrent dans ce match prêts à rouler.

