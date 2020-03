Al Horford mène la Floride devant UW-Milwaukee

L’épidémie de COVID-19 a conquis le monde du sport avec les sports professionnels en suspension et l’annulation du tournoi NCAA. Ainsi, Sixers Wire ramènera certains des meilleurs moments de March Madness pour les Philadelphia 76ers actuels.

L’édition de mardi du souvenir de la folie revient à Al Horford et aux Gators de Floride alors qu’ils cherchent à poursuivre leur quête de titre en 2006. Après qu’Horford les a menés devant l’Alabama du Sud au tour 1, ils se sont préparés à affronter les 11 têtes de série UW-Milwaukee Panthers après avoir bouleversé l’Oklahoma.

18 mars 2006

Les Gators étaient prêts à rouler dans celui-ci. Après avoir lutté en première mi-temps contre South Alabama et l’avoir allumé tard, ils ont apporté la même énergie du saut dans celui-ci. La Floride s’est appuyée sur Corey Brewer et Joakim Noah en première mi-temps en raison de la difficulté de Horford et il a ensuite fermé les Panthers en seconde période.

Brewer a mené la Floride avec 23 points, Noah a récolté 17 points, sept rebonds et six passes décisives, et Horford a récolté 13 points sur un tir de 6 pour 8 avec six rebonds. La défense des Gators a été formidable alors qu’ils ont maintenu les meilleurs marqueurs des Panthers de Joah Tucker et Boo Davis à un total de 19 points sur un tir de 7 pour 26 en route vers une victoire de 82-60.

La Floride passe maintenant au Sweet 16, mais cela ne signifie pas qu’ils sont satisfaits. Ce n’est que le début pour cette talentueuse équipe. Après le match, Horford a déclaré aux journalistes:

Tout le monde était vraiment excité, mais nous savons tous quelle heure il est. Nous savons tous que ce n’est qu’un début.

Les Gators doivent maintenant se préparer à une équipe difficile de Georgetown Hoyas qui, dirigée par Jeff Green et Roy Hibbert, leur offrira une bataille difficile.

