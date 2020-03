Al Horford réagit au poignard classique Stephen Curry en demi-cour

Les joueurs et les fans de la NBA ont cherché des moyens de passer le temps depuis la suspension de la saison. Notamment, l’une des activités les plus populaires consiste à regarder les temps forts. La ligue a fait sa part en offrant un laissez-passer de ligue gratuit pour que les fans puissent regarder leurs matchs préférés. Ils ont également été actifs sur les médias sociaux, offrant régulièrement aux abonnés des jeux de retour emblématiques. Le compte Twitter de la ligue, en fait, a publié une vidéo particulière de la superstar des Golden State Warriors Stephen Curry qui a attiré l’attention du centre des 76ers de Philadelphie, Al Horford.

L’un des coups les plus durs de tous les temps! 😤 https://t.co/Hqub1Ds0Lz

– Al Horford (@Al_Horford) 21 mars 2020

C’était peut-être l’une des pièces les plus emblématiques de Curry. La vidéo montrait la superstar des Warriors se redresser pour un seau de 38 pieds contre le Oklahoma City Thunder en février 2016. Cependant, aussi impressionnante que cela soit déjà en soi, cette pièce n’est qu’une partie de l’histoire.

Le vainqueur final était en fait le 12ème 3-pointeur de Curry, qui à ce moment-là a égalé Kobe Bryant et Donyell Marshall pour la plupart des trois en un match. Golden State a ensuite remporté le match, améliorant à 53-5, et a terminé plus tard avec un record historique de 73-9. La saison suivante, Durant signe avec les Dubs et forme une dynastie qui débouche sur deux championnats NBA.

La saison 2019-2020 a malheureusement été plus difficile pour les Warriors avec la blessure du LCA de Klay Thompson et le départ de Kevin Durant. Curry ayant subi une fracture de la main quatre matchs au cours de la saison a encore aggravé les problèmes de l’équipe et a abouti à un record de la ligue. Leur meneur de franchise a ensuite disputé son cinquième match de la saison contre les Raptors avant la suspension sans précédent.

Personne ne sait comment la ligue va gérer le reste du calendrier, mais la longue pause imprévue va certainement affecter le résultat de cette saison régulière.