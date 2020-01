Al Horford réagit en se blessant la main contre Knicks, dit que c’est «douloureux»

Les Philadelphia 76ers ont déjà un gros homme à Joel Embiid alors qu’il se remet d’une opération pour réparer un ligament déchiré dans la main gauche. Ils n’ont pas besoin d’être sans un autre grand homme important.

Al Horford a semblé se blesser à la main à la marque 6:31 du troisième quart et il est resté dans le match, mais cela a semblé le déranger pendant le reste du match.

“Je viens de faire une chute là-bas, atterri sur la main”, a-t-il expliqué. «Nous verrons où nous en sommes demain, mais c’est assez douloureux en ce moment. Je suis juste content d’avoir pu rester dans le match et donner à l’équipe tout ce que je pouvais. “

Horford a terminé avec seulement quatre points, sept rebonds et quatre passes décisives et il a tiré 2 pour 9 depuis le sol et 0 pour 5 depuis les profondeurs. Dans l’ensemble, ce fut une nuit difficile pour lui, mais il a percé un cavalier d’embrayage tard pour porter les Sixers à une victoire sur la route bien nécessaire samedi soir.

Cela ne signifie pas que cela a été facile pour le grand vétéran de la Floride.

“C’était vraiment inconfortable”, a-t-il déclaré. «Dans ce match, vous jouez toujours avec des blessures et des choses comme ça et je voulais juste m’assurer que je faisais ce que je pouvais, mais nous verrons où je suis demain et j’espère que je serai prêt à partir pour lundi . “

Les Sixers traverseront le pont pour affronter les Brooklyn Nets lundi, alors ils auront certainement besoin de leur grand homme en bonne santé et prêt à partir.

