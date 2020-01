Al Horford respecte les équipes pour les violations dimanche pour honorer Kobe Bryant

Le monde de la NBA était sous le choc dimanche quand il a été annoncé que le légendaire Kobe Bryant était décédé dans un tragique accident d’hélicoptère. Il était une icône et un héros pour une génération de basketteurs actuels et la nouvelle a frappé beaucoup de monde dans la ligue.

Il y avait quand même des matchs à jouer dimanche, dont huit pour être exact, ce qui signifiait que 16 équipes devaient se mettre en place et jouer malgré la nouvelle du décès de leur héros. Il y avait beaucoup d’émotions à travers la ligue et c’était difficile pour les joueurs de jouer, mais ils l’ont fait en l’honneur de Bryant.

Les équipes ont fait peu de choses pour honorer sa vie et son héritage. Il portait deux numéros uniformes, 8 et 24, et les équipes ont commis des violations pour honorer les deux numéros. Les équipes regardent des violations de 24 secondes au chronomètre des tirs et également des violations de 8 secondes en demi-zone pour honorer sa vie sur le terrain de basket et le vétéran des 76ers de Philadelphie, Al Horford, en a pris note.

“J’ai vu ça. Je pensais que c’était de première classe », a déclaré Horford. «Tout le monde comprend que c’est plus grand que le basket-ball, c’est plus grand que le jeu et je crois que c’est son impact dans notre pays et dans le monde. Non seulement en tant que joueur, mais tout ce qu’il représentait. »

La mort tragique de Bryant a réuni tout le monde dimanche. Au moins pendant une journée, personne ne s’est soucié de rien sauf d’honorer Bryant et de lui rendre hommage. C’était admirable pour les gens qui normalement ne peuvent pas passer une journée sans se critiquer.

“Je ne voulais pas dire grand-chose ou publier des choses hier, mais ce que j’ai vu et ressenti, c’est ce que j’ai vu”, a ajouté Horford. “Il est malheureux que nous devions nous réunir avec quelque chose comme ça pour arriver, mais je crois que notre pays s’est uni à cause de cela et c’est bon à voir.”

Les Sixers devront maintenant se remettre au travail mardi lorsqu’ils accueilleront les Golden State Warriors où ils auront très probablement leur propre hommage à la vie de Bryant.

