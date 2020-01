Alec Burks attire l’intérêt commercial de «plusieurs équipes» avant l’échéance

Avec les Warriors qui entrent en jeu le 21 janvier avec un record de 10 à 35 dans la ligue, le front-office est probablement déjà tourné vers l’été et se demande à quoi ressemblera son noyau la saison prochaine.

Alec Burks, comme D’Angelo Russell, est l’un des joueurs dont l’avenir semble un peu incertain. La semaine dernière, Russell a été mentionné comme attirant un fort intérêt commercial des Timberwolves du Minnesota tandis que les Burks, selon Monte Poole de NBC Sports Network Bay Area, ont reçu un certain intérêt commercial de «plusieurs équipes» de la ligue.

Malgré les difficultés rencontrées par les Warriors, Burks a été ferme dans sa déclaration qu’il souhaite rester avec les Warriors. En raison de sa production, cependant – il obtient en moyenne 16,2 points, 4,7 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,1 interception par match – il a à juste titre attiré l’attention.

Ce qui rend Burks encore plus précieux, c’est le fait qu’il joue actuellement avec un contrat d’un an lui versant seulement 2,32 millions de dollars cette saison. Il serait difficile de trouver ce type de production pour une somme relativement bon marché, et il est facile de comprendre pourquoi un concurrent pourrait être intéressé à poursuivre un échange avec Golden State pour ses services.

De Monte Poole de NBC Sports Network Bay Area:

Plusieurs équipes au cours des dernières semaines ont manifesté leur intérêt pour les Burks, selon des sources de la ligue, et certaines sont allées jusqu’à présent pour le repérer. Cela ne devrait pas changer. Il y a une demande pour des ailes vétérans nécessitant peu d’entretien, qui ne sont pas dérangées par les circonstances et qui peuvent offenser elles-mêmes et leurs coéquipiers.

Les Warriors, pour des raisons évidentes, continuent d’être très impliqués dans le buzz commercial autour de la ligue. La croyance générale est qu’ils feront au moins un mouvement et peut-être deux avant la date limite de midi du 6 février.

Bien que le rapport de Poole ne spécifie pas les équipes, la polyvalence et la capacité de Burks à créer de l’offensive feront de lui un membre précieux d’une rotation – que ce soit à San Francisco pour le reste de cette saison et au-delà ou ailleurs.

.