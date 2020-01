Alec Burks changera de maillot n ° 8 en l’honneur de Kobe Bryant

Depuis la nouvelle dévastatrice de la mort tragique de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère qui a tué Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes, la NBA a tenté d’honorer la légende déchue.

Des joueurs comme Stephen Curry, D’Angelo Russell et Draymond Green ont tous pesé sur les réseaux sociaux en souvenir de Bryant. Pendant le premier match des Warriors depuis son décès, Golden State et les Philadelphia 76ers ont honoré Bryant avec une cérémonie d’avant-match, et chaque équipe a commis des infractions après le début du match.

Contre Golden State, le centre des 76ers, Joel Embiid portait le n ° 24 de Bryant en son honneur, au lieu de son maillot n ° 21 habituel. Les 76ers portaient tous le n ° 8 ou le n ° 24 avec Bryant lacé dans le dos lors des échauffements d’avant-match.

Les honneurs pour Bryant continuent d’affluer alors que la nouvelle de sa mort se propage encore dans la NBA. Chris Haynes de Yahoo Sports rapporte que le swingman de Golden State, Alec Burks changera son maillot du n ° 8 au n ° 20 en ce qui concerne Bryant.

D’autres joueurs de la NBA passent du numéro 8 ou 24 de Bryant à des numéros de maillots différents. Selon des informations, Spencer Dinwiddie de Brooklyn, Markieff Morris de Detroit et ancien guerrier devenu Laker, Quinn Cook ont ​​tous changé de numéro depuis la perte de Bryant.

No Warriors passera du n ° 24 car il est déjà à la retraite en l’honneur du Hall of Famer, Rick Barry.

