Alec Burks doit se concentrer sur l’offensive

Sixers Wire utilise la pause All-Star pour revenir à la série des «trois buts» de l’intersaison, évaluer comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur attribuer une note basée sur une échelle de 1 à 10.

Tout comme ce que nous avons fait avec Glenn Robinson III, nous allons donner à Alec Burks ses trois buts pour le dernier tronçon de la saison plutôt que de revoir sa saison. Burks, qui a été acquis avec Robinson III des Golden State Warriors dans le cadre d’un accord à la date limite, cherchera à aider l’équipe en cas d’attaque.

Atteindre ces trois objectifs aidera les Sixers à réussir:

Fournir de l’aide au tir

Tout comme Robinson III, Burks a connu une saison formidable en tirant le ballon. Il a tiré 37,5% à partir de la plage de 3 points et affichait en moyenne un sommet en carrière de 16,1 points à son arrivée à Philly. Il n’obtiendra pas autant de points pour les Sixers car il assumera un rôle moindre, donc les fans devraient pomper les freins sur ce qu’ils attendent de lui. Ce que les Burks devraient faire, c’est donner à Philadelphie un tir et une présence marquante sur le banc et être en mesure d’atteindre la ligne de faute pour des points faciles.

Les Sixers ont eu du mal à trouver une option de score fiable sur le banc. Bien que Furkan Korkmaz ait pris des mesures, ce n’est pas un gars qui va se rendre au panier ou à la ligne des lancers francs. Les Burks, cependant, ont atteint la ligne 4,7 fois par match dans Golden State. Continuez à dire qu’à Philadelphie ce sera important pour sa nouvelle équipe.

Distribuer le ballon

C’est probablement l’une des plus grandes choses que l’entraîneur Brett Brown voudra des Burks. Brown a essayé de faire de Ben Simmons un plus grand joueur dans le jeu de pick-and-roll et la capacité de Burks à faire des jeux hors de l’écran sera d’une grande aide sur le banc.

Alors que Josh Richardson est entré dans ce rôle dans la formation de départ, les Sixers n’ont pas été en mesure de trouver ce gars sur le banc. Shake Milton a progressé dans ce département, mais Burks est un gars avec plus d’expérience, qui a également récolté en moyenne 3,1 passes décisives par match dans une mauvaise équipe de Warriors. Les Burks ne devraient avoir aucun mal à faire de même à Philadelphie.

Soyez défensif

Alors que Burks devrait être l’une des plus grandes options offensives, il doit également donner quelque chose sur la défensive. Raul Neto était le meneur de jeu suppléant pendant un certain temps, mais son attaque incohérente, combinée à sa défense inférieure à la moyenne, l’a poussé à quitter la rotation. Burks a une chance de jouer un grand rôle dans cette équipe s’il peut s’assurer que l’équipe ne tombe pas d’une falaise sur le côté défensif du sol.

