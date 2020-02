Alec Burks et Glenn Robinson III ne feront pas leurs débuts chez les Sixers vendredi

Embourbés dans une séquence de quatre défaites consécutives, les Philadelphia 76ers et leurs fans sont désespérés pour tout type de changement ou d’infusion d’énergie. La possibilité la plus tangible de ces désirs se présente sous la forme d’Alec Burks et Glenn Robinson III, ajoutés par l’équipe avant la date limite de jeudi pour les Golden State Warriors.

Le duo a naturellement raté l’inclinaison de jeudi contre les Milwaukee Bucks, une défaite de 112-101 qui a clôturé un voyage sur route désastreux de quatre matchs pour l’équipe et a abaissé le record de route de Philadelphie à un lamentable 9-19.

Heureusement, l’équipe rentre chez elle pour un affrontement vendredi soir avec les Grizzlies de Memphis. Bien que l’équipe espère que le retour dans des conditions amicales se révélera bénéfique, il sera toujours sans ses deux dernières acquisitions, car Burks et Robinson III ne feront pas encore leurs débuts chez Sixers comme le rapporte Serena Winters de NBCSPhilly.

La raison de ce retard n’est pas claire, mais l’initié des Sixers Joe Johnson rapporte que le duo devrait arriver demain et “pourrait” jouer dimanche contre les Bulls.

Pour l’instant, Joel Embiid, Ben Simmons et compagnie tenteront de se remettre sur les rails vendredi soir sans les renforts. Nous devrons attendre et voir si nous obtenons des éclaircissements sur l’arrivée tardive de Burks et Robinson III.

Sixers-Grizzlies est prévu pour 19 heures. pourboire au Wells Fargo Center.

