Alec Burks, Glenn Robinson out vs Bulls, Embiid, Horford douteux

Les Philadelphia 76ers ont décidé jeudi matin d’acquérir Alec Burks et Glenn Robinson III des Golden State Warriors, mais ils ne sont toujours pas prêts à jouer car l’équipe doit leur faire subir des tests physiques et autres.

Cela signifie que les deux joueurs sont actuellement listés comme étant pour le match de dimanche avec les Chicago Bulls. Une fois qu’ils ont terminé leur physique, ils seront ensuite autorisés à jouer. Jusque-là, ils sont répertoriés comme étant sortis et ce statut peut changer avec le temps.

Les Sixers ont un match de plus avant la pause des All-Star mardi contre les Clippers de Los Angeles, donc il y a fort à parier qu’ils joueront dans au moins celui-ci afin de commencer à s’acclimater avec leur nouvelle équipe.

En plus de Burks et de Robinson, Joel Embiid et Al Horford sont tous deux douteux pour le match. Embiid a quitté la victoire de vendredi contre les Grizzlies de Memphis en raison de la raideur de la nuque et Horford fait face à la douleur d’Achille gauche.

Embiid a récolté 10 points et 10 rebonds en jouant dans la première moitié de vendredi et Horford a récolté 10 points et huit rebonds.

Cela continue une saison pleine de blessures tenaces pour les Sixers car ils venaient de souhaiter la bienvenue à Josh Richardson dans le giron après avoir raté un certain temps avec une blessure à la cuisse. Cela fait mal à une équipe qui essaie de créer de la chimie lorsque des choses comme celle-ci apparaissent régulièrement.

