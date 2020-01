Alen Smailagic pourrait obtenir un rôle accru dans le commerce post-Willie Cauley-Stein

Alors que l’échéance commerciale de la NBA 2020 se profile à l’horizon, le premier domino des Golden State Warriors a chuté lorsque les Mavericks de Dallas ont finalisé la décision d’acquérir Willie Cauley-Stein.

Avec Cauley-Stein, Golden State a d’autres joueurs qui pourraient être traités avant la date limite des échanges le 6 février, mais dans le présent, qui participera à la rotation des Warriors pendant que l’alignement est bricolé?

Avec le départ de Cauley-Stein pour Dallas et la bataille de Kevon Looney contre les blessures, la zone avant de Golden State s’est éclaircie rapidement. Draymond Green, Omari Spellman et joueur à contrat dans les deux sens, Marquese Chriss mangera une part du lion des minutes du centre sans Cauley-Stein.

Cependant, Alen Smailagic, choix de repêchage de 19 ans en deuxième ronde, est-il en mesure de voir une opportunité accrue dans la zone avant de Golden State?

Après la défaite de Golden State contre les Indiana Pacers, on a demandé à Steve Kerr si Smailagic obtiendrait l’appel de la G League avec Cauley-Stein échangé à Dallas.

Peut-être, je pense toujours qu’il est plus utile pour lui de jouer de grosses minutes à Santa Cruz que de jouer des minutes plus courtes ici – Bien sûr, il sera là pour plus de matchs à un moment donné pendant le reste de la saison

Depuis son retour d’une blessure qui a gêné le début de sa carrière de basket-ball, Smailagic a disputé neuf matchs en NBA, avec une moyenne de 4,7 points et 2,4 rebonds en 10,2 minutes par match.

Ce que Smailagic ne montre pas, c’est l’étincelle qu’il apporte à la rotation de Golden State lorsqu’il prend la parole. Qu’il s’agisse d’un dunk, d’un jeu de trois points encaissé ou d’une pièce de théâtre, la foule des Warriors réagit à l’énergie de la recrue serbe.

L’âge et l’expérience de Smailagic l’empêchent même d’être considéré comme un espoir NBA raffiné à ce stade. Cependant, avec l’ouverture des minutes et le record du Golden State en baisse, le joueur de 19 ans a la possibilité de poursuivre son développement au niveau de la NBA.

.