Alerte maximale à Milwaukee: Giannis Antetokounmpo, avec une gêne au genou

Giannis Antetokounmpo Il a subi une IRM. Cela a été confirmé par Adrian Wojnarowski, journaliste et initié de la NBA sur ESPN. Le joueur par excellence de la saison dernière s’est foulé le genou gauche lors de la dernière défaite de Milwaukee Bucks contre Los Angeles Lakers. Une blessure à long terme n’est pas attendue, mais il est possible que le Grec ait une plus grande restriction de procès-verbaux lors des prochaines réunions.

Giannis Antetokounmpo de Milwaukee reçoit une IRM de précaution sur son genou gauche, selon des sources de la ligue à ESPN. Le MVP a atterri durement sur le sol et a tordu le genou dans la seconde moitié de la défaite contre les Lakers vendredi soir, mais est resté dans le match.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 7 mars 2020

