Alex Caruso admet la contrariété de début de saison d’être une sensation virale

Alex Caruso est l’un des joueurs les plus appréciés des Los Angeles Lakers. Sa nature compétitive, son athlétisme surprenant et ses côtelettes amusantes ont également fait de lui un favori des fans en tant que joueur de la NBA.

Pourtant, les mèmes constants, les moments viraux et l’attention constante de l’étoile que la star des Lakers se sentait imméritée à un moment donné.

Via Christian Rivas de SB Nation’s Silver Screen and Roll:

“Oui bien sûr. Je veux dire qu’il y a eu des moments – pas autant au début », a déclaré Caruso dans un épisode du podcast officiel des Lakers. “Et quand je dis le début, je veux dire le début de la saison, parce que c’est à ce moment-là que ça a vraiment commencé et que les gens essayaient de m’étiqueter comme ça, et comme ça a vraiment fait sensation. J’étais vraiment excité de pouvoir enfin jouer et faire partie d’une formation NBA et contribuer à une équipe pendant 82 matchs. Et tout ce qui se passe, et évidemment toute personne qui me connaît, vous savez tous que je suis assez discret, peu d’entretien, comme ce genre de choses ne me dérange pas vraiment. “

Caruso est passé d’un outsider sympathique à un phénomène culte, avec même son propre coéquipier des Lakers, LeBron James, qui l’appelle «The GOAT» à plusieurs reprises:

“Mais oui, ça en est arrivé à un point où je me contentais de m’asseoir et littéralement tout ce que je faisais, quelqu’un tweetait à ce sujet, ou quelqu’un en faisait rapport, et à un certain moment, je me disais: ‘c’est juste comme borderline ennuyeux. “C’était au point où c’est comme, concentrons-nous sur le basket-ball, et nous avons tellement de succès sur le terrain que j’aimerais que ce soit plus à ce sujet que moi de jouer au hasard dans un Jeu.”

Personne ne perd de sel sur le succès flamboyant de Caruso. Cela inclut l’entraîneur-chef Frank Vogel, qui l’a appelé son «arme secrète» le mois dernier.

Il est probable que le jeune gardien veuille gagner sa place dans cette ligue et être reconnu pour ses exploits plutôt que pour son apparence ou sa relation avec les fans. Cela peut arriver avec le temps s’il continue de faire les bons progrès.