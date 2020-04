Alex Caruso appelle à jouer pour le voyage amusant des Lakers au cours des trois premières saisons

Alex Caruso est depuis longtemps un favori des fans des Los Angeles Lakers.

Cependant, cette renommée et cet éloge sont montés en flèche à un nouveau niveau au cours de la saison NBA 2019-2020, car Caruso est passé de la Ligue G et de la compétition à deux joueurs à un joueur de rôle légitime sur un concurrent de championnat.

La chimie sur le terrain de Caruso avec LeBron James est indéniable car les Lakers ont été pratiquement imparables lorsque les deux partagent la parole. Hors du terrain, Caruso est même un favori parmi les joueurs de l’équipe, recevant le surnom de «GOAT» peu après le début de la nouvelle saison.

Les fans des Lakers ressentent un lien particulier avec Caruso car il est l’un des joueurs les plus anciens et a toujours fourni des faits saillants incroyables pendant les jours où ils ne fournissaient pas beaucoup de raisons de se réjouir.

En décrivant ses années avec les Lakers et sa connexion avec les fans, Caruso a qualifié tout cela de «voyage amusant», selon Arash Markazi du Los Angeles Times:

“Ce fut un voyage amusant avec L.A.”, a déclaré Caruso. «Je suis venu ici avec un contrat bidirectionnel et j’ai passé mes deux premières années sur des accords bidirectionnels et les fans des Lakers ont parcouru ce voyage avec moi et pour eux de m’accepter en tant que membre de la famille Lakers est si spécial. C’est agréable de pouvoir me connecter avec les fans et cela rend mon expérience encore plus agréable quand je peux aller les entendre et les encourager. J’ai hâte de recommencer. “