Alex Caruso décrit sa relation avec les fans des Lakers au Staples Center

Il devient de plus en plus clair que les Lakers de Los Angeles ont pu dénicher un joyau à Alex Caruso alors que le meneur non repêché du Texas A&M a eu un impact sur une équipe qui est sur le point de faire tourner une finale de la NBA 2020 pendant la Saison NBA 2019-2020.

Caruso a eu une solide finition à la saison 2018-19 et a été récompensé par un contrat de 5,5 millions de dollars sur deux ans en 2019 avec la NBA free agency. Il était considéré comme une pièce de profondeur au poste de meneur mais est devenu presque une partie intégrante de la rotation de l’entraîneur-chef Frank Vogel.

Contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Caruso a réussi à relancer Los Angeles alors qu’ils étaient au milieu d’une accalmie en se hâtant sur la défense et en distribuant plusieurs dimes impressionnants en transition. Son jeu a changé la donne et il a été une grande raison pour laquelle l’équipe a pu repartir avec la victoire.

Dans son interview d’après-match, Caruso a expliqué comment lui et les fans des Lakers sont capables de travailler ensemble.

“Je suis un grand mec de l’énergie. Quiconque nous a vu jouer peut en témoigner et, évidemment, chaque fois que nous sommes à Staples, ils m’aiment, j’aime jouer ici, donc c’est vraiment facile… juste un bon compromis. Ils ont donné une grande énergie, je donne une grande énergie et nous nous rebondissons un peu », a déclaré Caruso.

Caruso est le joueur idéal pour cette itération des Lakers car il est capable de faire un impact sans dominer ou marquer le basket-ball. C’est un défenseur stellaire qui est capable de rester devant son homme tout en effectuant la rotation correcte en attaque, il déplace le ballon et sait quand couper pour les lay-ups.

Vogel a récemment appelé Caruso son arme secrète et a admis qu’il était peut-être en attente d’un rôle plus important au cours de la saison, mais il semble qu’il partagera encore les fonctions de meneur avec Rajon Rondo pour le moment. Cependant, la répartition des minutes entre les deux sera intéressante à regarder car il est clair que Caruso est capable de faire bouger les choses quand il marche sur le sol.

Le violet et l’or semblent revenir dans le balancement des choses, ce qui augure bien pour leurs espoirs de playoffs de la NBA 2020, mais il est juste de se demander à quoi ils ressembleront lorsque la compétition s’intensifiera. Avec un peu de chance, ils sont capables de comprendre les choses alors que la saison régulière commence à se terminer.