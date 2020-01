Alex Caruso discute de jouer aux côtés de LeBron James

Bien que le duo de Los Angeles Lakers composé de LeBron James et Anthony Davis ait été le partenaire le plus dominant de la saison 2019-2020, c’est Alex Caruso qui a apparemment pris d’assaut la ligue.

Caruso est depuis longtemps un favori des fans à Los Angeles, mais il a réussi à occuper le devant de la scène à l’échelle nationale après avoir fait le vote du match des étoiles NBA 2020. Bien qu’il s’agisse peut-être d’un sous-produit du jeu pour une équipe comme les Lakers, il a aidé son cas en fournissant sa juste part des jeux de moments forts chaque soir.

Il y a beaucoup de pression qui vient de faire partie d’un casting de soutien pour une équipe avec des attentes de championnat. Heureusement, les efforts de Caruso ne sont pas passés inaperçus après avoir récemment reçu quelques louanges de James lui-même.

Selon Marc Stein du New York Times, Caruso attribue son succès à sa capacité à embrasser son rôle:

“Je pense que je suis juste à l’aise dans ma peau, mec”, a déclaré Caruso. “Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais. Et à la fin de la journée, c’est le basket.

Caruso a ajouté qu’il essaie de ne pas trop se laisser entraîner par tout le battage médiatique qui accompagne le fait de jouer aux côtés de James:

«Les gens aiment mettre beaucoup de battage médiatique autour de cela, mais pour moi, à la fin de la journée, je pense que c’est juste mon travail de sortir et de jouer. Chaque fois que je ne pense pas et que je joue, je joue de mon mieux. Cela m’a amené si loin et je pense que cela va me porter plus loin. »

Il est certainement encourageant de voir que non seulement Caruso a embrassé les attentes élevées qui découlent du jeu pour une équipe de haut niveau, il a réussi à prospérer avec son jeu solide aux deux extrémités du sol. Pendant ce temps, sa popularité continue de monter en flèche après que le récent vote des fans l’a placé à la quatrième place de la zone arrière de la Conférence de l’Ouest dans le match des étoiles NBA 2020.

Les éloges reçus par Caruso continueront d’être atténués par les fans amers des autres équipes qui estiment que leur joueur ne reçoit pas suffisamment de reconnaissance. Quoi qu’il en soit, il est évident qu’il se concentre sur ce qu’il peut pour améliorer son jeu et aider les Lakers à se mettre sur la même longueur d’onde.

L’enchère All-Star de Caruso sera mise en pause après avoir subi une blessure à la tête lors de la défaite contre le Orlando Magic et il est actuellement répertorié au jour le jour.